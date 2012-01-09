〔标题新闻〕美国亚特兰大联储总裁洛克哈特称,美联储增加沟通的透明度将可支持经济增长

美国FED：再度提醒美国商业地产市场风险滋长--货币政策报告
路透2月14日 - 美国联邦储备理事会(美联储)官员并不认为美国资产市场中存在全面风险滋长的问题，但除了一个市场--商业地产之外。
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路透2月14日 - 美国联邦储备理事会(美联储)官员并不认为美国资产市场中存在全面风险滋长的问题，但除了一个市场--商业地产之外。
路透上海2月15日 - 中国吉林敦化农商行和江苏灌南农商行等最新公布2017年同业存单 发行计划，至此，已有352家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模143,085亿元人民币 。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/15 英国 标售票息1/8%、2026年到期的通膨保值公 债 2/15 日本 标售一年期贴现国库券 2/15 葡萄牙 标售国库券 2/16 日本 标售三个月期贴现国库券 2/16 日本 增强流动性标售 2/16 西班牙 标售债券 2/16 法国 标售