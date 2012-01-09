〔标题新闻〕欧盟料把决定伊朗石油禁运的一个外长会议提前一周至1月23日召开--欧盟外交人士

中国债市：2016年熊猫债发行量飙升，今年有望再次增长--摩根大通

路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。