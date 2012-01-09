〔欧元债市〕西班牙公债收益率下跌,受上周收益率急升後的空头回补拖累

* 西班牙公债收益率在关键标售考验前下跌

* 西班牙和意大利公债标售前,谨慎情绪或重燃

* 尾盘避险资金流助力德债

路透伦敦1月9日电---西班牙政府公债收益率(殖利率)周一下跌,部分扭转上周借贷成本的急涨之势,交易员称尽管前景负面,但仍存在寻求短线获利的偏好.

10年期西班牙公债ES10YT=TWEB收益率跌逾15个基点.交易员称,投资者在上周收益率急升後,买入该国公债,以结清获得收益的空仓.本周西班牙和意大利将进行公债标售.

10年期意大利公债收益率稍早亦下滑,但尾盘企稳.10年期意大利政府公债较可比德债的利差日内走阔3个基点,欧洲尾盘报531个基点.

"一方面,若在公债标售前出现更多一些谨慎情绪,我们将不会感到惊奇,但另一方面,我们并没有看到更多卖压浮现,这或许表明,必要的价格折让差不多已在价格中得到体现,"德国商业银行策略师Rainer Guntermann表示。

公债价格通常会在标售前下跌,因交易员会为新债供应做准备.

西班牙公债收益率下跌15.5个基点,报5.6%,但10年期意大利政府公债收益率仍守在7%这一心理重要关口之上.长期来看,融资成本高於7%被视为不可维系.

西班牙和意大利今年首次公债标售前夕,市场将密切关注这两个国家公债的走势,几无迹象显示,投资者2012年初购买这两国公债的热情高於去年同期.

分析师表示,买需料来自国内银行业者,他们对意大利和西班牙公债的买盘通常较为强劲.

伦敦Lloyds Bank的策略师Eric Wand表示,"市场的主要焦点仍落在意大利和西班牙的供应上.有此萦绕心头,我认为债市可能仍将有些许的谨慎."

浏览欧元区2012年政府公债供应的图表,请点选:(r.reuters.com/gev45s).

**避险买盘**

德债期货FGBLc1结算价报139.10,日内上涨26个跳动点,并距11月触及纪录高位139.58不远.

德债期货2011年累计上涨近11%,今年迄今成交量仍清淡放大波幅.稍早德债期货一度交投于负面区域.

德国商业银行的技术图表显示,德债仍处於过去四个月所确立的全线上涨通道中,有可能创造新高,例如,本周和下周可能会分别升至140.19和140.26.

周一39亿欧元六个月期德国国库券的标售亦明显体现出市场对避险资产的买需,是次标售得标收益率为负0.122%,为例行标售中首次出现负收益率[ID:nCT0410105].12月类似标售的得标收益率为正0.001%.

希腊难以解决的债务问题亦为欧元区最安全公债德债提供支撑.(完)

--编译 兰秀娟;审校 利棣儿

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