〔欧洲股市〕收跌,因银行股下跌及担忧企业业绩

更正-欧洲股市：收挫，汽车股和银行股领跌
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。
* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.5%
* 意大利裕信银行股价下跌,因开始供股
* 投资者关注美国铝业公布业绩
路透伦敦1月9日电---欧洲股市周一在清淡交投中收跌,银行股下滑,意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)因开始供股而领跌,对美国业绩期开局的忧虑也令股市承压.
被视为经济风向标的美国铝业(AA.N)今日美股盘後将公布业绩,美国第四季业绩期拉开帷幕,投资者担忧企业成长可能放缓.
"目前我们处在需要更多基本面数据以推高市场的阶段,"股市基金Ashburton European的一位基金经理表示.
"美国铝业将拉开业绩期的帷幕,我们希望看到投资者对业绩的担忧是否会有所缓解."
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.5%,报1,008.69点,上周录得连续第三周上涨.
意大利裕信银行跌幅居首,重挫12.8%,自上周三以来累积回落45.2%,当日该公司以大幅折让价供股,令市场不安.
"裕信银行加重银行板块的负面人气,凸现部分银行的增资需要,我们已经削减对金融业的敞口,"她表示.
英国富时100指数.FTSE收跌0.66%,报5,612.26点;德国股市DAX指数.GDAXI下跌0.67%,报6,017.23点,法国CAC-40指数.FCHI回落0.31%,报3,127.69点.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。
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