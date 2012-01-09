〔欧洲股市〕收跌,因银行股下跌及担忧企业业绩

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.5%

* 意大利裕信银行股价下跌,因开始供股

* 投资者关注美国铝业公布业绩

路透伦敦1月9日电---欧洲股市周一在清淡交投中收跌,银行股下滑,意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)因开始供股而领跌,对美国业绩期开局的忧虑也令股市承压.

被视为经济风向标的美国铝业(AA.N)今日美股盘後将公布业绩,美国第四季业绩期拉开帷幕,投资者担忧企业成长可能放缓.

"目前我们处在需要更多基本面数据以推高市场的阶段,"股市基金Ashburton European的一位基金经理表示.

"美国铝业将拉开业绩期的帷幕,我们希望看到投资者对业绩的担忧是否会有所缓解."

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.5%,报1,008.69点,上周录得连续第三周上涨.

意大利裕信银行跌幅居首,重挫12.8%,自上周三以来累积回落45.2%,当日该公司以大幅折让价供股,令市场不安.

"裕信银行加重银行板块的负面人气,凸现部分银行的增资需要,我们已经削减对金融业的敞口,"她表示.

英国富时100指数.FTSE收跌0.66%,报5,612.26点;德国股市DAX指数.GDAXI下跌0.67%,报6,017.23点,法国CAC-40指数.FCHI回落0.31%,报3,127.69点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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