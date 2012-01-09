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货币新闻 | 2012年 1月 10日 星期二 05:15 BJT

〔美股盘後〕美国铝业在公布第四季业绩後股价上扬1.9%

路透纽约1月9日电---美国铝业(ALCOA)(AA.N)周一在美股盘後交易中上扬1.9%,报9.60美元,之前该公司公布业绩.

美国铝业(AA.N)公布第四季持续经营业务每股亏损为0.18美元,营收为60亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,市场预计美国铝业第四季营收为57亿美元,每股亏损0.03美元.(完)

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--编译 母红;审校 于春红

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