〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,阿根廷天气干燥削弱了收成前景

韩国金融市场：韩元在美联储主席叶伦作证后下滑，韩股小升
路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。
路透1月9日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高,阿根廷炎热干燥的天气降低了作物收成前景.
"周末阿根廷天气炎热干燥,这样恶劣的环境对作物造成严重受损,"World Weather Inc.气象学家Drew Lerner称.
"本周中段将出现降雨,雨量从0.40英寸到1.5英寸,本地最大降雨量将为3英寸,然後再次形成的高压脊将使周末再度出现高温,气温回到90多至100多华氏度,"Lerner表示.
商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,基金净作多CBOT玉米期货数量为七周来最高.
年度指数基金头寸调整从周一开始,一直延续至周五.
在周四美国农业部公布1月作物产量报告前,人们注意到市场出现部位调整.分析师对2011年美国玉米产量和2011/12年期末库存的平均预估降低,并对阿根廷玉米产量的预估也降低.
分析师称,美国农业部在周四公布1月作物报告时,应把今年美国玉米的期末供应预估削减至16年低点,如果美国出口增加以弥补阿根廷乾旱导致的减产,那麽供应将进一步减少.
CBOT-3月合约的关键阻力位在100日移动均线切入位6.60-1/4美元,支撑位在50日移动均线切入位6.26-1/2美元.九日相对强弱指标(RSI)为69.
CBOT-3月玉米合约CH2收高8-1/2美分,报每蒲式耳6.52美元.
今日CBOT玉米预估成交量为282,661口.(完)
--编译 于春红;审校 母红
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