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市场报道 | 2012年 1月 10日 星期二 06:49 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收涨2.6%,之前三日连跌

路透1月9日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收涨2.6%,结束三日连跌,交易商称,受助于美元疲弱和基金重新调整头寸.

指标CBOT-3月小麦期货WH2收涨17美分,报每蒲式耳6.41-3/4美元.

美国农业部称,上周出口检验小麦1,078.4万蒲式耳,低於预估的1,400-2,100万蒲式耳.

指数基金年度头寸调整本周开始;根据摩根士丹利的一份研究报告,交易商预计,主要指数基金将购买27,683口小麦合约.

欧洲交易商称,一批以色列民间买家进行购买3.5万吨欧洲饲料用小麦的国际标购.

欧洲交易商称,台湾区面粉工业同业公会购买84,650吨美国制粉小麦.

交易商称,韩国最大的饲料生产商Nonghyup Feed通过标购购买5.5万吨不定产地饲料用小麦,价格为运费加成本价每吨264.73美元.

CBOT小麦预估成交量为83,868口.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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