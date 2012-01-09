〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收涨2.6%,之前三日连跌

韩国金融市场：韩元在美联储主席叶伦作证后下滑，韩股小升
路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。
路透1月9日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收涨2.6%,结束三日连跌,交易商称,受助于美元疲弱和基金重新调整头寸.
指标CBOT-3月小麦期货WH2收涨17美分,报每蒲式耳6.41-3/4美元.
美国农业部称,上周出口检验小麦1,078.4万蒲式耳,低於预估的1,400-2,100万蒲式耳.
指数基金年度头寸调整本周开始;根据摩根士丹利的一份研究报告,交易商预计,主要指数基金将购买27,683口小麦合约.
欧洲交易商称,一批以色列民间买家进行购买3.5万吨欧洲饲料用小麦的国际标购.
欧洲交易商称,台湾区面粉工业同业公会购买84,650吨美国制粉小麦.
交易商称,韩国最大的饲料生产商Nonghyup Feed通过标购购买5.5万吨不定产地饲料用小麦,价格为运费加成本价每吨264.73美元.
CBOT小麦预估成交量为83,868口.(完)
--编译 母红;审校 于春红
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路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
路透纽约2月14日 - 对于一名美国国会议员提出的在特朗普当政初期暂停全球监管磋商的警告，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在一封信函中做出回应，称，美联储有与外国同行进行协商的权力和职责，而且这么做是为了美国利益。