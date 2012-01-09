〔美国热股〕通用汽车料今年将扩大在中国和韩国的市场份额

路透底特律1月9日电---通用汽车(General Motors,GM)(GM.N)的一位高层周一表示,该公司预计其今年将扩大在中国和韩国的市场份额.

"我预计我们将会与这些(中国和日本)市场一道成长,我预计我们将会取得更多的市场份额,"通用汽车国际运营部总裁Tim Lee在底特律车展上对记者表示.

Lee称,通用汽车2012年在销售方面的表现应会好於去年.

通用汽车国际运营部去年汽车销售量为370万辆,其中250万辆销往中国.

GM称,其去年在中国的市场份额已从12.7%扩增至13.6%.

通用汽车2011年12月在韩国的市场份额为10%,2011年全年的市场份额为8.9%.

在周一尾盘交易中,通用汽车股价微涨0.0873%,报22.94美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI