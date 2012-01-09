〔美国热股〕通用汽车料今年将扩大在中国和韩国的市场份额

中国债市：2016年熊猫债发行量飙升，今年有望再次增长--摩根大通
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
路透底特律1月9日电---通用汽车(General Motors,GM)(GM.N)的一位高层周一表示,该公司预计其今年将扩大在中国和韩国的市场份额.
"我预计我们将会与这些(中国和日本)市场一道成长,我预计我们将会取得更多的市场份额,"通用汽车国际运营部总裁Tim Lee在底特律车展上对记者表示.
Lee称,通用汽车2012年在销售方面的表现应会好於去年.
通用汽车国际运营部去年汽车销售量为370万辆,其中250万辆销往中国.
GM称,其去年在中国的市场份额已从12.7%扩增至13.6%.
通用汽车2011年12月在韩国的市场份额为10%,2011年全年的市场份额为8.9%.
在周一尾盘交易中,通用汽车股价微涨0.0873%,报22.94美元.(完)
--编译 兰秀娟;审校 利棣儿
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 +0.7% r
路透台北2月15日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周三盘初开高走低。交易员表示，106/4殖利率开盘随美债小幅走扬，惟短多逢高进场承接，收敛该券殖利率升幅转趋区间偏跌。