〔纽约期市〕可可期货大涨,因科特迪瓦可可运抵出口港速度放缓

路透纽约/伦敦1月9日电---可可期货周一大涨,创下逾两年来最高涨幅,在市场等待即将公布的第四季可可研磨数据之际,最大可可种植国科特迪瓦(象牙海岸)可可运抵出口港速度放缓,激励投资者进行空头回补.

市场消息人士称,科特迪瓦天气干燥提供了更多支撑,对2011/12年全球可可供应将出现短缺的预期升温.

洲际交易所(ICE)3月可可期货CCH2大涨142美元,或7%,收报每吨2,170美元.伦敦5月可可期货LCCc2涨84英镑,或6.2%,报每吨1,442英镑.

"我认为可可期货因大量空头回补而上涨,"The Price Group资深分析师Jack Scoville称,在过去几周重挫後,可可市场上涨的时机已成熟.

出口商称,上周运抵科特迪瓦出口港的可可数量急剧下滑,因最近几个月大风干燥的天气开始打压该国农场的可可产量.

"人气略微好转,上周运抵出口港数量下降,周五将公布(欧洲第四季)可可研磨数据,该数据应显示较上年同期增长约5%,"一位交易员称.

交易员称,欧洲研磨数据至少上升5%,才会被视作对市场有利,如果仅增长2%或更少,那麽将被视作温和利空.

**罗布斯塔咖啡期货下跌**

Liffe罗布斯塔咖啡期货一度触及14个月新低,稍後上涨,人们认为反弹主要是在较长时间下跌後的技术性修正.

Liffe-3月罗布斯塔咖啡期货LRCc2涨43美元,报每吨1,763美元.

交易员称,罗布斯塔咖啡期货市场因预计下月越南农历新年前供应增多而承压.越南为罗布斯塔咖啡最大生产国.

ICE阿拉比卡咖啡期货上涨,3月合约KCc1升0.10美分,报每磅2.2185美元.

ICE-3月原糖期货SBc1升0.05美分,报每磅23.34美分.伦敦3月白糖期货LSUH2涨1美元,报每吨605美元.(完)