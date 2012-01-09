〔纽约期市〕可可期货大涨,因科特迪瓦可可运抵出口港速度放缓

韩国金融市场：韩元在美联储主席叶伦作证后下滑，韩股小升
路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。
路透纽约/伦敦1月9日电---可可期货周一大涨,创下逾两年来最高涨幅,在市场等待即将公布的第四季可可研磨数据之际,最大可可种植国科特迪瓦(象牙海岸)可可运抵出口港速度放缓,激励投资者进行空头回补.
市场消息人士称,科特迪瓦天气干燥提供了更多支撑,对2011/12年全球可可供应将出现短缺的预期升温.
洲际交易所(ICE)3月可可期货CCH2大涨142美元,或7%,收报每吨2,170美元.伦敦5月可可期货LCCc2涨84英镑,或6.2%,报每吨1,442英镑.
"我认为可可期货因大量空头回补而上涨,"The Price Group资深分析师Jack Scoville称,在过去几周重挫後,可可市场上涨的时机已成熟.
出口商称,上周运抵科特迪瓦出口港的可可数量急剧下滑,因最近几个月大风干燥的天气开始打压该国农场的可可产量.
"人气略微好转,上周运抵出口港数量下降,周五将公布(欧洲第四季)可可研磨数据,该数据应显示较上年同期增长约5%,"一位交易员称.
交易员称,欧洲研磨数据至少上升5%,才会被视作对市场有利,如果仅增长2%或更少,那麽将被视作温和利空.
**罗布斯塔咖啡期货下跌**
Liffe罗布斯塔咖啡期货一度触及14个月新低,稍後上涨,人们认为反弹主要是在较长时间下跌後的技术性修正.
Liffe-3月罗布斯塔咖啡期货LRCc2涨43美元,报每吨1,763美元.
交易员称,罗布斯塔咖啡期货市场因预计下月越南农历新年前供应增多而承压.越南为罗布斯塔咖啡最大生产国.
ICE阿拉比卡咖啡期货上涨,3月合约KCc1升0.10美分,报每磅2.2185美元.
ICE-3月原糖期货SBc1升0.05美分,报每磅23.34美分.伦敦3月白糖期货LSUH2涨1美元,报每吨605美元.(完)
--编译 于春红;审校 母红
路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
路透纽约2月14日 - 对于一名美国国会议员提出的在特朗普当政初期暂停全球监管磋商的警告，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在一封信函中做出回应，称，美联储有与外国同行进行协商的权力和职责，而且这么做是为了美国利益。