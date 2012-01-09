〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收升,因担忧南美产量

路透1月9日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收升,因阿根廷干热天气削弱阿根廷的产量前景.

World Weather Inc.气象学家Drew Lerner说,周末阿根廷天气炎热和干燥,这样很恶劣的环境对作物造成很大损害.

Lerner说"本周中将出现降雨量达0.40-1.5英寸的降水,局部地区将迎来多至3英寸的豪雨,之後新的高压脊形成,将导致本周末再次炎热,气温回升至华氏90多至100多度."

美国农业部证实,出售14.5万吨在2011/12销售年度付运的美国大豆,目的地不详.

巴西谷物分析公司Celeres将巴西大豆产量预估下调至7,440万吨,低於12月时预估的7,560万吨,受恶劣和干燥天气影响.

本周指数基本将进行年度权重调整,交易商预计,主要指数基金将买入约16,000口豆油合约,并卖出600口大豆合约.

商品期货交易委员会(CFTC)提供的资料显示,基金增加大豆净多头头寸.

市场为农业部周四公布的1月作物供需报告做准备.分析师的平均预估为,农业部将小幅上调2011年美国大豆产量和2011/12年美国大豆终期库存,并下调南美大豆产量预估.

1月合约关键阻力位在其切入位处於12.42-3/4美元的100天移动均线,支持位在切入位处於11.66-3/4美元的50天移动均线.九天相对强弱指标为68.

CBOT-1月大豆合约SF2升36-1/4美分,报每蒲式耳12.25-3/4美元.

CBOT-1月豆油合约BOc1收涨1.22美分,至每磅52.02美分.CBOT-1月豆粕合约SMc1上升10.6美元,报每短吨320.2美元.

今日CBOT大豆预估成交量为186,288口,豆油为78,720口,豆粕为59,893口.

以下为CBOT农产品期货在1956GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 652.00 8.50 1.3% 0.9%

CBOT大豆Sc2 1233.00 36.50 3.1% 2.9%

CBOT豆粕SMc1 320.20 10.60 3.4% 3.5%

CBOT豆油BOc1 52.02 1.22 2.4% -0.1%

CBOT小麦Wc1 641.75 17.00 2.7% -1.7%

CBOT稻米RRc2 1480.50 12.50 0.9% 1.4%

欧盟小麦BL2H1 202.75 1.75 0.9% 0.1%

美国原油期货CLc1 101.26 -0.30 -0.3% 2.5%

道琼工业指数.DJI 12,385 25 0.2% 1.4%

现货金XAU= 1607.96 -9.02 -0.6% 2.8%

欧元/美元EUR= 1.2756 0.0067 0.5% -1.5%

美元指数.DXY 81.0370 -0.2170 -0.3% 1.1%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1308 -39 -2.9% -24.7%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)