〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收升,因担忧南美产量

韩国金融市场：韩元在美联储主席叶伦作证后下滑，韩股小升
路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。
路透1月9日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收升,因阿根廷干热天气削弱阿根廷的产量前景.
World Weather Inc.气象学家Drew Lerner说,周末阿根廷天气炎热和干燥,这样很恶劣的环境对作物造成很大损害.
Lerner说"本周中将出现降雨量达0.40-1.5英寸的降水,局部地区将迎来多至3英寸的豪雨,之後新的高压脊形成,将导致本周末再次炎热,气温回升至华氏90多至100多度."
美国农业部证实,出售14.5万吨在2011/12销售年度付运的美国大豆,目的地不详.
巴西谷物分析公司Celeres将巴西大豆产量预估下调至7,440万吨,低於12月时预估的7,560万吨,受恶劣和干燥天气影响.
本周指数基本将进行年度权重调整,交易商预计,主要指数基金将买入约16,000口豆油合约,并卖出600口大豆合约.
商品期货交易委员会(CFTC)提供的资料显示,基金增加大豆净多头头寸.
市场为农业部周四公布的1月作物供需报告做准备.分析师的平均预估为,农业部将小幅上调2011年美国大豆产量和2011/12年美国大豆终期库存,并下调南美大豆产量预估.
1月合约关键阻力位在其切入位处於12.42-3/4美元的100天移动均线,支持位在切入位处於11.66-3/4美元的50天移动均线.九天相对强弱指标为68.
CBOT-1月大豆合约SF2升36-1/4美分,报每蒲式耳12.25-3/4美元.
CBOT-1月豆油合约BOc1收涨1.22美分,至每磅52.02美分.CBOT-1月豆粕合约SMc1上升10.6美元,报每短吨320.2美元.
今日CBOT大豆预估成交量为186,288口,豆油为78,720口,豆粕为59,893口.
以下为CBOT农产品期货在1956GMT的价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌 涨跌%
---------------------------------------------------
CBOT玉米Cc1 652.00 8.50 1.3% 0.9%
CBOT大豆Sc2 1233.00 36.50 3.1% 2.9%
CBOT豆粕SMc1 320.20 10.60 3.4% 3.5%
CBOT豆油BOc1 52.02 1.22 2.4% -0.1%
CBOT小麦Wc1 641.75 17.00 2.7% -1.7%
CBOT稻米RRc2 1480.50 12.50 0.9% 1.4%
欧盟小麦BL2H1 202.75 1.75 0.9% 0.1%
美国原油期货CLc1 101.26 -0.30 -0.3% 2.5%
道琼工业指数.DJI 12,385 25 0.2% 1.4%
现货金XAU= 1607.96 -9.02 -0.6% 2.8%
欧元/美元EUR= 1.2756 0.0067 0.5% -1.5%
美元指数.DXY 81.0370 -0.2170 -0.3% 1.1%
波罗的海
乾散货指数.BADI 1308 -39 -2.9% -24.7%
---------------------------------------------------
* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
路透纽约2月14日 - 对于一名美国国会议员提出的在特朗普当政初期暂停全球监管磋商的警告，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在一封信函中做出回应，称，美联储有与外国同行进行协商的权力和职责，而且这么做是为了美国利益。