〔金属期市〕期铜下跌,欧债危机打压需求前景

* 铝价因减产而获得支撑

* 来自欧洲的消息打压市场人气

路透伦敦/纽约1月9日电---期铜周一收低,欧洲融资危机没有明确的解决方案是投资者持续面临的重大问题,这使全球经济复苏前景蒙阴,从而打压了市场对工业金属的需求.

但其他金属收高,期铝因减产而获得支撑,期锌、期铅和期镍则受益於产量下降的前景以及价格已接近生产成本的因素.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收报每吨7,496美元,上周五报7,580美元.去年铜价下跌21%,为两年来首次下滑.

纽约商品期货交易所(COMEX)-3月期铜HGH2结算价下跌1.9美分,报每磅3.4160美元.

"如果欧洲不能解决其危机,那麽铜和工业金属将大幅下跌,"加州TrendMax董事总经理Zachary Oxman表示.

商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示,截至1月3日一周基金经理持续作空期铜,过去16周来他们一直如此操作,因欧债危机及中国经济增长放缓迹象打压了需求前景.

波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一降至近五个月最低点,这更加剧了需求忧虑.

市场关注焦点为德国总理梅克尔和法国总统萨科齐就欧债危机举行的会议.他们在柏林会谈後坚称,在欧洲和国际货币基金组织(IMF)提供新贷款之际,民间债券持有者必须分摊希腊的债务负担.

**德国11月出口上升**

德国稍早公布的数据显示,德国11月出口大增,暗示第四季该国GDP可能将强於预期,不过11月工业生产放缓.这些数据抑制了铜价的跌势.

投资者关注中国将於周二公布的贸易数据,以衡量中国是否按月计持续进口更多金属.中国是全球最大铜消费国.

三个月期铝CMAL3收报每吨2,108美元,上周五报2,069美元.

三个月期锡CMSN3报每吨19,800美元,上周五报19,850.

三个月期铅CMPB3报1,966美元,上周五报1,959美元,三个月期镍CMNI3报19,100美元,上周五报18,700,三个月期锌CMZN3收报1,879美元,上周五报1,853.

以下为1808GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 341.90 -1.60 -0.47 444.70 -23.12

LME期铝 2107.00 38.00 +1.84 2470.00 -14.70

LME期铜 7496.00 -84.00 -1.11 9600.00 -21.92

LME期铅 1965.00 6.00 +0.31 2550.00 -22.94

LME期镍 19100.00 400.00 +2.14 24750.00 -22.83

LME期锡 19800.00 -50.00 -0.25 26900.00 -26.39

LME期锌 1879.00 26.00 +1.40 2454.00 -23.43

上海期铝 15945.00 10.00 +0.06 16840.00 -5.31

上海期铜 55490.00 -410.00 -0.73 71850.00 -22.77

上海期锌 14740.00 10.00 +0.07 19475.00 -24.31

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 于春红;审校 王洋

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