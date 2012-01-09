〔全球金市〕金价因技术卖盘而收低,没有跟随欧元上涨

* 金价下跌,未来跟随欧元和股市涨势

* 金价在200天移动均线下方有技术卖压

* 市场关注:周二美国公布批发库存/销售数据

路透纽约/伦敦1月9日电---金价周一下跌,打破和股市及欧元过去两个月来的紧密联动关系,因金市投资者聚焦在技术阻力位,且对欧债危机依然感到不安.

金价早盘上涨,之後尽数回吐升幅,因德国和法国警告,希腊和债权银行在债券互换取得一致前,希腊将不会得到更多金援.

尽管欧元兑美元从16个月低位反弹,但金价下跌.过去两个月金价和欧元走势一致.

分析师称,金价在其200日移动均线切入位1,633美元处面临技术阻力,12月底的抛售一度令金价跌至熊市区域.

"市场非常利空,如果不是欧债危机及伊朗和西方国家的紧张关系不断升级,金价跌幅更大,"PVM Futures贵金属交易商Carlos Perez-Santalla说.

1940 GMT,现货金XAU=跌0.4%,报每盎司1,610.19美元.

美国2月期金GCG2跌8.70美元,报1,608.10美元.成交量大致符合其30天均值.

COMEX黄金期权场内交易员Jonathan Jossen说,金价的30天隐含波动率下跌至大约19%,12月中高位为25%,因金价反弹及投资者普遍缺乏兴趣.

短期而会,技术分析师正关注金价会否重新升穿200天移动均线,目前切入位略高於1,633美元,12月中金价跌穿该移动均线.

Sarhan Capital执行长Adam Sarhan称,金价的200天移动均线现在变成阻力位.金价在过去三年均坚守该支持位.Sarhan补充说,在升穿200日移动均线前,金价将可能下跌.

其他贵金属方面,现货白银XAG=升0.8%,报每盎司28.94美元.现货铂金XPT=涨1.5%,报1,420.55美元,现货钯金XPD=上升0.5%,报615.72美元.

周一黄金/铂金价格比触及逾25年来最高位1.16.

德意志银行在一份报告中表示,预料2012年全年铂金价格将低於黄金,因全球增长前景负面将令铂金系金属承压.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX2月黄金期货 1608.10 -8.70 -0.5 1605.70 1624.60 119,046

COMEX3月白银期货 28.782 0.099 0.3 28.550 29.205 28,729

COMEX1月铂金期货 1429.60 21.40 1.5 1391.30 1434.20 4,835

COMEX3月钯金期货 617.85 3.85 0.6 607.00 621.00 1,987

现货金 XAU= 1610.19 -6.79 -0.4 1605.90 1623.19

现货银 XAG= 28.940 0.230 0.8 28.620 29.220

现货铂金 XPT= 1420.55 21.55 1.5 1393.50 1426.00

现货钯金 XPD= 615.72 2.97 0.5 610.50 617.50

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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