美国各类经济指标总览--2012/1/9

韩国金融市场：韩元在美联储主席叶伦作证后下滑，韩股小升
路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。
一份美国联邦储备委员会报告周一显示,美国11月消费者信贷猛增203.7亿美元,录得2001年来最大单月升幅,10月修订後为增加60.2亿美元.美国11月消费者信贷升幅较路透调查分析师得出的增长70亿美元的预估高出近两倍.[ID:nCN1327280]
当前值 前次值
失业率(%) 8.5(12月) 8.7(11月修正值)
非农业就业岗位(万) 增加20(12月) 增加10(11月修正值)
平均时薪(%) +0.2(12月) 持平(11月修正值)
消费者物价指数(CPI)(%) 持平(11月) -0.1(10月)
不包括食品和能源CPI(%) +0.2(11月) +0.1(10月)
实质所得(%) +0.1(11月) +0.4(10月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) +0.3(11月) -0.3(10月)
不包括食品和能源PPI(%) 持平(10月) +0.2(9月)
国内生产总值(GDP)(%) +1.8 +1.3
(第三季终值) (第二季终值)
GDP平减指数(%) +2.6 +2.6
(第三季终值) (第二季终值)
零售销售(%) +0.2(11月) +0.6(10月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差434.7(10月) 逆差431.1(9月)
雇佣成本(%) +0.7(第二季) +0.6(第一季)
工业生产(%) -0.2(11月) +0.7%(10月修正值)
产能利用率(%) 77.8(11月) 78.0(10月修正值)
初请失业金人数(万人) 37.2 38.7(修正值)
(12月31日当周) (12月24日当周)
联邦预算(亿美元) 赤字984.7(10月) 赤字645.7(9月)
领先指标(%) +0.5(11月) +0.9(10月修正值)
个人所得(%) +0.1(11月) +0.4(10月修正值)
个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1(11月) +0.1(10月修正值)
消费者信贷(亿美元) 增加203.7(11月) 增加60.2(10月修正值)
企业库存(%) +0.8(10月) 持平(9月修正值)
建筑支出(%) +1.2(11月) -0.2(10月修正值)
消费者信心 64.5(12月) 55.2(11月修正值)
房屋开工(万户) 68.5(11月) 62.7(10月)
建筑许可(万户) 68.1(11月) 64.4(10月)
成屋销售(万户) 442(11月) 425(10月修正值)
新屋销售(万户) 31.5(11月) 31(10月修正值)
工厂订单(%) +1.8(11月) -0.2(10月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) +3.7(11月修正值) 持平(10月修正值)
供应管理协会非制造业指数 52.6(12月) 52.0(11月)
供应管理协会制造业指数 53.9(12月) 52.7(11月)
趸售(批发)库存(%) +1.6(10月) 持平(9月修正值)
进口物价(%) +0.7(11月) -0.5(10月修正值)
出口物价(%) +0.1(11月) -2.1(10月修正值)
单位劳工成本(%) -2.5 +2.8
(第三季修正值) (第二季修正值)
非农业生产率(%) +2.3 -0.1
(第三季修正值) (第二季修正值)
经常账(亿美元) 赤字1,102.8 赤字1,247.2
(第三季初值) (第二季修正值) (完)
--整理 张明钧/母红;审校 利棣儿
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