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市场报道 | 2012年 1月 10日 星期二 05:16 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收升0.27%,Nasdaq指数收高0.09%

路透纽约1月9日电---美国股市周一在交投清淡中小幅收高,因投资人在美国企业业绩期开锣和本周关键的欧债标售前持谨慎态度.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收升32.77点,或0.27%,至12,392.69点;标准普尔500指数.SPX收升2.89点,或0.23%,至1,280.70点.Nasdaq指数.IXIC涨2.34点,或0.09%,至2,676.56点.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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