〔美国股市〕ADR上涨,尽管欧系银行ADR下跌

路透纽约1月9日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一上涨,尽管欧元区国家债务危机令欧系银行类ADR仍然承压.

欧元区金融类ADR下跌,因意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)开始其供股计划.上周该行公布供股计划,供股定价较股价有大幅折让,令市场不安.

欧洲股市周一在清淡交投中收跌,银行股下滑,意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)因开始供股而领跌,对美国业绩期开局的忧虑也令股市承压.[.EUCN]

巴克莱(BCS.N)下跌2.53%,报11.18美元,德意志银行(DB.N)下挫1.81%,报33.64美元.瑞士信贷(CS.N)跌0.63%,报22.18美元.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR收涨0.42%,而标普500指数.SPX收升0.23%.

纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR上升0.18%.纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS升0.49%.

亚洲ADR指数上涨,因中国12月新增贷款及广义货币(M2)同比增速均优於预期.这消息巩固了中国央行正缓慢地放宽政策以减低对中国经济增长放缓的影响的认知,提振中国的银行股表现.

中国金融在线(JRJC.O)上涨3.66%,报1.70美元,日本的三菱UFJ金融集团(MTU.N)升1.42%,报4.30美元.

纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA收升1.55%.(完)

--编译 利棣儿;审校 孙茉莉

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