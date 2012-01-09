〔美股业绩〕美铝第四季录得亏损,因金属价格下跌且市场持续疲弱

韩国金融市场：韩元在美联储主席叶伦作证后下滑，韩股小升
路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。
路透1月9日电---美国最大铝生产商--美国铝业(ALCOA)(AA.N)周一公布,第四季录得亏损,金属价格下跌迫使其因减产而录得支出,而且市场持续走疲,特别是建筑业及包装业.
第四季持续经营业务亏损1.93亿美元,合每股亏损0.18美元,2010年同期分别为盈利1.72亿美元和0.15美元.
该公司称,未计重组及其他费用,亏损3,400万美元,合每股亏损0.03美元.
即使铝价第四季及2010年全年分别下跌6%和18%,但营收增长6%至57亿美元.
上周美国铝业称,将把其全球炼能削减12%,并采取行动以因应原材料成本上涨.该公司将关闭田纳西州的一家炼厂,并削减德克萨斯州、意大利和西班牙工厂的产能.(完)
--编译 兰秀娟;审校 于春红
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路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
路透纽约2月14日 - 对于一名美国国会议员提出的在特朗普当政初期暂停全球监管磋商的警告，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在一封信函中做出回应，称，美联储有与外国同行进行协商的权力和职责，而且这么做是为了美国利益。