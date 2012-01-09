〔美股业绩〕美铝第四季录得亏损,因金属价格下跌且市场持续疲弱

路透1月9日电---美国最大铝生产商--美国铝业(ALCOA)(AA.N)周一公布,第四季录得亏损,金属价格下跌迫使其因减产而录得支出,而且市场持续走疲,特别是建筑业及包装业.

第四季持续经营业务亏损1.93亿美元,合每股亏损0.18美元,2010年同期分别为盈利1.72亿美元和0.15美元.

该公司称,未计重组及其他费用,亏损3,400万美元,合每股亏损0.03美元.

即使铝价第四季及2010年全年分别下跌6%和18%,但营收增长6%至57亿美元.

上周美国铝业称,将把其全球炼能削减12%,并采取行动以因应原材料成本上涨.该公司将关闭田纳西州的一家炼厂,并削减德克萨斯州、意大利和西班牙工厂的产能.(完)