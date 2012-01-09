〔纽约期市〕ICE期棉收在接近两个月高位的水准,未来几周或上探1美元

韩国金融市场：韩元在美联储主席叶伦作证后下滑，韩股小升
路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。
路透纽约1月9日电---棉花期货周一在投资者跟进买盘的推升下,收在接近两个月高位的水准,分析师称,期棉未来几周可能会升至每磅1美元的心理关口.
指标3月期棉CTH2上涨0.58美分,收在每磅96.44美分,为11月中旬以来的最高结算价,盘中交投于93.22-96.90美分这一区间.
"似乎它(期棉)想要上探1美元,"路易斯安那州Mandeville的一位独立分析师Mike Stevens表示.
自七周前期棉在84美分附近触底以来,已累计反弹约15%.
交易员们称,随着基金调整投资组合且把更多的资金注入棉市,期棉走势亦可能得到提振.
他们还补充道,从基本面来看,中国收储及美国棉花种植小幅下降的预期提供给棉价支撑.
3月期棉试图缓慢升向97.30美分附近的100日移动均线切入位,但未能如愿.
根据ICE Futures U.S.数据,美国期棉周五总成交量为12,367口,低於周四的14,617口.
ICE Futures数据显示,周五未平仓合约降至146,885口,周四为147,711口.(完)
--编译 兰秀娟;审校 利棣儿
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