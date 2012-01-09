〔美国股市〕小幅收涨,市场关注美国企业业绩和欧元区公债标售

* 梅克尔和萨科齐会晤;市场关注西班牙和意大利公债标售

* 美国铝业股价上扬,盘後公布业绩

* 谷歌走低,之前摩托罗拉移动发布营收预警

* 道指小涨0.3%,标普500指数收高0.2%,Nasdaq指数微升0.1%

路透纽约1月9日电---美国股市周一在交投清淡中小幅收高,因投资人在美国企业财报期开锣和本周关键的欧债标售前持谨慎态度.

美国最大的铝生产商美国铝业(AA.N)劲扬3%,报9.43美元,该公司在盘後公布业绩,标志着美国财报期拉开帷幕.

在1月首个交易日劲扬後,股市陷於窄幅区间内,每日波幅和成交量均不大.标普500指数因无法升穿10月底创下的收盘高位1,285点而面临强大技术阻力.

谷歌(GOOG.O)下挫4.2%,报622.46美元.此前智能手机生产商摩托罗拉移动(Motorola Mobility)(MMI.N)警告称,通常表现最佳的第四季营收或不及华尔街预期[ID:nCT0496473],令人们担忧谷歌对摩托罗拉移动尚未完成的收购,进而拖累前者股价.

该股对标普500和Nasdaq 100指数.NDX拖累最大.

数月来的峰会和会晤仍未令投资者确信,欧洲将可避免无序违约或欧元区解体的命运.

本周即将进行的西班牙和意大利公债标售应可令人洞察投资者对解决欧债危机计划的信心.

"市场认为,我们的确需要看到一些迹象能令我们确信,欧盟面临的挑战是那种可以克服的阻力,"新泽西州Knight Capital的董事总经理Peter Kenny表示.

德国总理梅克尔和法国总统萨科齐在柏林会晤後警告称,在与债权银行就换债达成一致,并敲定避免违约的协议之前,希腊不可能获得更多的援助贷款.

道琼工业指数.DJI收升32.77点,或0.27%,至12,392.69点;标准普尔500指数.SPX收升2.89点,或0.23%,至1,280.70点.Nasdaq指数.IXIC涨2.34点,或0.09%,至2,676.56点.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约59.3亿股,低於66亿股的日成交均值.

芯片制造类股大涨,费城半导体指数.SOX劲扬2%,之前德意志银行上调该类股的评级.

Brocade Communications Systems(BRCD.O)跳涨6.5%,报5.77美元,之前路透报导称,该公司已收到自公司计划出售以来潜在买家提出的首轮收购报价.

交易商还等待欧洲央行和英国央行周四公布利率决定.投资者热切期待欧洲央行总裁德拉吉有关缓解欧债危机的最新讲话.

根据汤森路透预期,标普500指数成份股企业第四季获利料将较上年同期增长7.8%,不及7月份时增长17.6%的预期.

预估被调降部分原因在於,预计欧债危机以及该地区经济成长迟滞可能对企业获利产生影响.

纽约证交所涨跌股数分别为1,898和1,077家,Nasdaq市场为1,422和1,067家.(完)

--编译 母红;审校 郑茵

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