〔国际油市〕NYMEX原油期货因欧洲忧虑而下跌,伊朗威胁被淡化

* 德国总理梅克尔的讲话重燃希腊违约担忧

* 德国11月工业生产下跌

* 分析师预期如果霍尔木兹海峡被封锁,对油市的影响有限

* 路透调查显示,上周美国原油和油品库存料增加

路透纽约1月9日电---美国原油期货周一下滑,连跌三个交易日,因对欧元区经济疲软的担忧,盖过了伊朗威胁封锁重要原油运输路线霍尔木兹海峡造成的供应中断忧虑.

欧洲最大的经济体德国11月工业生产下滑,对希腊可能违约的疑虑重燃,及欧元区主权债问题悬而未决再次引发石油需求忧虑.

分析师淡化伊朗的威胁,说如若伊朗封锁霍尔木兹海峡,也将是短暂的,因美军在该地区驻守.

在美国一周石油库存报告出炉前,路透访问分析师的调查显示,预料上周美国原油库存料增加20万.馏分油库存增加180万桶,汽油库存可能跳升220万桶.

美国石油协会(API)将在周二收市後公布库存报告,美国能源资料协会(EIA)将在周三上午发布库存报告.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-2月原油期货CLG2跌0.25美元或0.25%,结算价报每桶101.31美元,交投区间为100.10-102.15美元.

伦敦洲际交易所(ICE)-2月布兰特原油期货LCOG2下跌0.61美元,或0.54%,收报每桶112.45美元.收盘时较美国原油升水CL-LCO1=收窄至每桶11.14美元,周五为11.50美元.

德国总理梅克尔周一表示,若希腊援助方案没有进展,无法向希腊发放下一笔资金.[ID:nCT0497147]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

2月原油 101.31 -0.25 -0.3% 100.10 102.15 288,305 290,458

3月原油 101.52 -0.26 -0.3% 100.34 102.32 100,865 95,204

2月RBOB汽油 2.7590 0.0074 0.3% 2.7420 2.7740 35,378 43,353

3月RBOB汽油 2.7689 0.0047 0.2% 2.7535 2.7851 24,067 23,809

2月取暖油 3.0730 0.0028 0.1% 3.0531 3.0969 45,840 60,485

3月取暖油 3.0682 0.0044 0.1% 3.0491 3.0880 25,136 29,845

ICE合约

2月布兰特 112.45 -0.61 -0.5% 111.80 113.88 196,224 190,831

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 603,798 612,945 491,387 1,403,409 -3,792

汽油 98,427 110,047 106,675 279,264 2,651

取暖油 128,354 147,611 131,395 266,365 1,406(完)