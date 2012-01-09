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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 07:40 BJT

****澳新经济指标预测--1月10日-1月17日****

路透1月10日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------1月9日当周-----------------------------------

1月10-17日

2100 新西兰REINZ房价指数(较前月) 12月 -- +1.1%

(较上年同期) -- +2.6%

1月10日(二)

0030 澳洲建筑许可(较前月) 11月 +7.0% -10.7%

民间建筑许可(较前月) -- -7.5%

1月11日(三)

无重要经济数据公布.

1月12日(四)

无重要经济数据公布.

1月13日(五)

无重要经济数据公布.

--------------------------------1月16日当周-----------------------------------

1月15日(日)

2145 新西兰食品价格指数 12月 -- +0.2%

2330 澳洲TD-MI通胀指标 12月 -- -0.1%

1月16日(一)

0030 澳洲ANZ网络招聘广告 12月 -- 持平

报纸招聘广告 -- +0.6%

0030 澳洲房屋融资 11月 -- +0.7%

2100 新西兰NZIER企业信心指数 第四季 -- 25.0%(完)

--编译 肖群英;审校 郑茵

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