澳新经济指标预测--1月10日-1月17日****

中国债市：2016年熊猫债发行量飙升，今年有望再次增长--摩根大通
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
路透1月10日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------1月9日当周-----------------------------------
1月10-17日
2100 新西兰REINZ房价指数(较前月) 12月 -- +1.1%
(较上年同期) -- +2.6%
1月10日(二)
0030 澳洲建筑许可(较前月) 11月 +7.0% -10.7%
民间建筑许可(较前月) -- -7.5%
1月11日(三)
无重要经济数据公布.
1月12日(四)
无重要经济数据公布.
1月13日(五)
无重要经济数据公布.
--------------------------------1月16日当周-----------------------------------
1月15日(日)
2145 新西兰食品价格指数 12月 -- +0.2%
2330 澳洲TD-MI通胀指标 12月 -- -0.1%
1月16日(一)
0030 澳洲ANZ网络招聘广告 12月 -- 持平
报纸招聘广告 -- +0.6%
0030 澳洲房屋融资 11月 -- +0.7%
2100 新西兰NZIER企业信心指数 第四季 -- 25.0%(完)
--编译 肖群英;审校 郑茵
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 +0.7% r
路透台北2月15日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周三盘初开高走低。交易员表示，106/4殖利率开盘随美债小幅走扬，惟短多逢高进场承接，收敛该券殖利率升幅转趋区间偏跌。