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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 06:03 BJT

〔标题新闻〕新西兰11月新屋建筑许可经季节调整後较上月下降6.4%,10月经下修後为上升10.7%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nW9E7LU011]

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