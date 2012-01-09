〔东京汇市〕欧元在亚洲盘初略微回稳,观望中国贸易数据

2148GMT--欧元在亚洲盘初略微走高,受(空头)获利了结推动,尽管欧债危机恶化,且希腊的违约风险看似日益加剧.

欧元兑美元EUR=升0.7%,至1.2769,脱离16个月低位,料将呈现短期反弹走势.

市场大举做空欧元后,目前伺机获利了结.欧元在本月迄今的累计跌幅达3.6%.

鉴於诸多欧盟峰会成果甚微,投资者依然质疑欧洲政治家解决欧债危机的能力.

法国和德国警告希腊,在与银行借款人达成债务互换协议前,希腊将不会获得後续援助资金.[ID:nCT0497147]

欧元兑日圆EURJPY=EBS报98.08,略高於11年新低97.280.

美元兑日圆JPY=持稳於76.83,仅略高於上周触及的两个月低位76.30.

美元指数.DXY跌0.3%,至80.982.周一触及16个月高位81.47.

中国即将公布贸易数据,预计出口增速减缓至13.5%,为两年来最疲弱水平,料促使北京当局推出更多积极政策措施来提振经济.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]