〔东京汇市〕欧元在亚洲盘初略微回稳,观望中国贸易数据

中国债市：2016年熊猫债发行量飙升，今年有望再次增长--摩根大通
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
2148GMT--欧元在亚洲盘初略微走高,受(空头)获利了结推动,尽管欧债危机恶化,且希腊的违约风险看似日益加剧.
欧元兑美元EUR=升0.7%,至1.2769,脱离16个月低位,料将呈现短期反弹走势.
市场大举做空欧元后,目前伺机获利了结.欧元在本月迄今的累计跌幅达3.6%.
鉴於诸多欧盟峰会成果甚微,投资者依然质疑欧洲政治家解决欧债危机的能力.
法国和德国警告希腊,在与银行借款人达成债务互换协议前,希腊将不会获得後续援助资金.[ID:nCT0497147]
欧元兑日圆EURJPY=EBS报98.08,略高於11年新低97.280.
美元兑日圆JPY=持稳於76.83,仅略高於上周触及的两个月低位76.30.
美元指数.DXY跌0.3%,至80.982.周一触及16个月高位81.47.
中国即将公布贸易数据,预计出口增速减缓至13.5%,为两年来最疲弱水平,料促使北京当局推出更多积极政策措施来提振经济.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 +0.7% r
路透台北2月15日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周三盘初开高走低。交易员表示，106/4殖利率开盘随美债小幅走扬，惟短多逢高进场承接，收敛该券殖利率升幅转趋区间偏跌。