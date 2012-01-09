〔纽约汇市〕欧元从16个月低点回升,但梅克尔就希腊发出警告限制涨幅

* 空头回补为欧元带来喘息之机

* 瑞士央行总裁希尔德布兰德辞职

* 梅克尔就希腊问题发出警告限制欧元涨幅

* 市场聚焦西班牙和意大利公债标售

路透纽约1月9日电---欧元/美元周一从16个月低点反弹,因市场人士在本周欧洲重大事件之前削减欧元空仓,尽管主权债务疑虑仍令投资者人气偏于负面.

商品期货交易委员会(CFTC)近期公布的数据显示,欧元净空头仓位达到纪录高点,这令欧元很容易受到空头回补的扶助.不过德国总理梅克尔发表的言论再度引燃对希腊违约的担忧,令欧元涨幅受限.