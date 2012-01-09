〔美国债市〕中期公债表现较好,长债则因新债标售在即走势受抑

中国债市：2016年熊猫债发行量飙升，今年有望再次增长--摩根大通
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
* 中期品种表现较好
* 即将进行的10年和30年期公债标售压制长债表现
* 指标收益率测试区间低端後出现获利卖压
* 亚特兰大联储银行的言论不那麽温和,引发小幅卖压
路透纽约1月9日电---美国中期公债周一勉强收高,而长债则遭遇些许获利卖压,以及交易商在新债标售前压低价格的操作.
美国财政部将在周三和周四分别标售10年期与30年期公债.
股市温和上涨抑制了对公债的避险买盘,令中期公债价格从日高回落.
亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特暗示,他尚未就是否需要推出新一轮货币宽松政策下定决心.这一表示亦引发一轮抛压.他表明,进一步放宽政策的门槛很高,尤其是美国经济增长在第四季已经加速.
"卖压的出现恰好赶上洛克哈特发表讲话."Jefferies & Co.货币市场分析师Thomas Simons,"他的言论不能说是强硬,但也不像其他联储官员近期的表态那样温和."
此外Simons指出,长期公债收益率(殖利率)触及意外强劲的美国12月非农就业报告出炉後的低点,这给了投资者了结部分获利的机会.
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
路透悉尼2月15日 - 澳洲最大的抵押贷款业务银行--澳洲联邦银行(CBA)周三公布了创纪录的上半年现金利润，这得益于投资者进军澳洲火热楼市的需求激增。
路透纽约2月14日 - 从周二显示的监管文件看出，索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)在2016年第四季退出黄金类股，Paulson & Co也削减了在SPDR Gold Trust的持有份额，同期金价的季度表现也为三年半以来最弱。