〔美国债市〕中期公债表现较好,长债则因新债标售在即走势受抑

* 中期品种表现较好

* 即将进行的10年和30年期公债标售压制长债表现

* 指标收益率测试区间低端後出现获利卖压

* 亚特兰大联储银行的言论不那麽温和,引发小幅卖压

路透纽约1月9日电---美国中期公债周一勉强收高,而长债则遭遇些许获利卖压,以及交易商在新债标售前压低价格的操作.

美国财政部将在周三和周四分别标售10年期与30年期公债.

股市温和上涨抑制了对公债的避险买盘,令中期公债价格从日高回落.

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特暗示,他尚未就是否需要推出新一轮货币宽松政策下定决心.这一表示亦引发一轮抛压.他表明,进一步放宽政策的门槛很高,尤其是美国经济增长在第四季已经加速.

"卖压的出现恰好赶上洛克哈特发表讲话."Jefferies & Co.货币市场分析师Thomas Simons,"他的言论不能说是强硬,但也不像其他联储官员近期的表态那样温和."

此外Simons指出,长期公债收益率(殖利率)触及意外强劲的美国12月非农就业报告出炉後的低点,这给了投资者了结部分获利的机会.