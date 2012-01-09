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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 06:54 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月9日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 48.20 -0.29 -0.60 7433344

搜狐 (SOHU.O) 48.74 -0.48 -0.98 1123737

网易 (NTES.O) 42.08 -2.20 -4.97 881483

百度 (BIDU.O) 120.12 -0.98 -0.81 5594184

亚信科技 ASIA.O 7.61 +0.01 +0.13 246790

侨兴环球电话 XING.O 0.71 +0.05 +7.58 299551

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 13.38 +0.23 +1.75 1379903

联电 (UMC.N) 2.16 +0.02 +0.93 405291

日月光 (ASX.N) 4.58 +0.04 +0.88 247785

矽品精密 (SPIL.O) 4.92 +0.17 +3.58 2411940

和信超媒体 (GIGM.O) 0.87 +0.00 +0.00 50207

友达 (AUO.N) 4.27 +0.02 +0.47 129232

中华电信 (CHT.N) 32.68 -0.29 -0.88 68455

台湾国际航电 (GRMN.O) 39.77 +0.36 +0.91 624661

香港

中国移动 (CHL.N) 49.50 +0.88 +1.81 188877

中国联通 (CHU.N) 21.58 +0.28 +1.31 90590

中国电信 (CHA.N) 55.00 -1.43 -2.53 53832

中芯国际 (SMI.N) 2.39 +0.05 +2.14 30198

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.14 +0.12 +3.97 3031

(完)

--整理 郑茵

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