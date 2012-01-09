《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月9日

中国债市：2016年熊猫债发行量飙升，今年有望再次增长--摩根大通
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 48.20 -0.29 -0.60 7433344
搜狐 (SOHU.O) 48.74 -0.48 -0.98 1123737
网易 (NTES.O) 42.08 -2.20 -4.97 881483
百度 (BIDU.O) 120.12 -0.98 -0.81 5594184
亚信科技 ASIA.O 7.61 +0.01 +0.13 246790
侨兴环球电话 XING.O 0.71 +0.05 +7.58 299551
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 13.38 +0.23 +1.75 1379903
联电 (UMC.N) 2.16 +0.02 +0.93 405291
日月光 (ASX.N) 4.58 +0.04 +0.88 247785
矽品精密 (SPIL.O) 4.92 +0.17 +3.58 2411940
和信超媒体 (GIGM.O) 0.87 +0.00 +0.00 50207
友达 (AUO.N) 4.27 +0.02 +0.47 129232
中华电信 (CHT.N) 32.68 -0.29 -0.88 68455
台湾国际航电 (GRMN.O) 39.77 +0.36 +0.91 624661
香港
中国移动 (CHL.N) 49.50 +0.88 +1.81 188877
中国联通 (CHU.N) 21.58 +0.28 +1.31 90590
中国电信 (CHA.N) 55.00 -1.43 -2.53 53832
中芯国际 (SMI.N) 2.39 +0.05 +2.14 30198
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.14 +0.12 +3.97 3031
(完)
--整理 郑茵
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 +0.7% r
路透台北2月15日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周三盘初开高走低。交易员表示，106/4殖利率开盘随美债小幅走扬，惟短多逢高进场承接，收敛该券殖利率升幅转趋区间偏跌。