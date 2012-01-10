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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 09:23 BJT

北大经济学教授黄益平：2012年人民币或将暂停升值

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约1月9日电---北京大学中国经济研究中心经济学教授黄益平周一表示，中国经济不会崩溃，但贸易顺差的缩窄很可能抑制人民币在未来一到两年升值脚步。

黄益平在纽约的一场会议上表示，当贸易顺差只占中国国内生产总值(GDP)的2%时，很难说人民币被低估。

“长期来看，我认为人民币还会继续升值，但短期内升值幅度可能更加有限。”

“我认为人民币将走贬一段时间。”

美国一直以来始终向中国施压，要求人民币兑美元升值。中国官员也表示，只要不干扰中国经济，他们将逐步允许人民币升值。

欧债危机和近期美国经济数据良好表现，使得2011年年底和2012年年初美元走强，人民币略显疲软。

黄益平等七位中国经济学家出席了美中关系全国委员会(National Committee on United States-China Relations)在纽约证交所举办的年度经济展望会议。

黄益平说：“中国正在经历再平衡。”他以中国楼市的降温和中国股市缺乏可靠的投资机会为例表示，“确实不想让自己的钱留在中国。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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