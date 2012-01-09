〔货币市场〕对欧债危机的疑虑刺激投资者对美国国库券的强劲需求

路透纽约/伦敦1月9日电---对於欧洲债务危机结果的忧虑周一引燃对美国国库券的更多强劲需求,由於投资者将现金停泊在风险最低的投资品中,美债收益率(殖利率)维持在超低水准.

美国财政部标售290亿美元三个月期国库券,收益率高值为0.01%,高值得标比率为86.33%.该利率为12月19日以来最低,当时举行的类似标售的收益率高值为0.005%.

周一标售总计270亿美元的六个月期国库券收益率高值为0.05%,亦为12月19日进行类似标售以来的最低水平.

投资者在防范欧洲债务危机最终恐打击美国经济成长的风险,而目前美国经济复苏似乎正获得一些动能.

三个月美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=连续第二日下跌,周一定盘价报0.5805%,低於周五的0.5815%,且略低於上周触及的18个月高点.

欧洲方面,由於银行系统内的过剩资金增多,短期欧元区利率近期有可能进一步下滑,即便欧洲央行(ECB)周四不太可能宣布大举宽松措施.

三个月欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=周一跌至1.276%,为4月初以来最低,上周五报1.288%.

三个月欧元LiborEUR3MFSR=亦从周五的1.22857%降至1.21729%.(完)