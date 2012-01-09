日韩经济指标预测--1月10日-1月17日****

中国债市：2016年熊猫债发行量飙升，今年有望再次增长--摩根大通
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
路透1月10日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------1月9日当周-----------------------------------
1月9日(一)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超1,464
外资投资日股(亿日圆) -- 卖超489
1月10日(二)
2300 韩国失业率 12月 -- 3.1%
2350 日本外汇储备(亿美元) 12月 -- 13,047.63
1月11日(三)
0500 日本领先指标(较上月) 11月 -- 持平
同时指标(较上月) -- +1.3
2350 日本银行放贷(较上年同期) 12月 -- +0.2%
2350 日本未经调整经常帐盈余(较上年同期) 11月 -74.4% -62.4%
(亿日圆) 2,424 5,624
1月12日(四)
0300 韩国L货供额(较上年同期) 11月 -- +8.9%
0500 日本服务业景气判断指数 12月 -- 45.0
2100 韩国进口物价(较上年同期) 12月 -- +11.8%
出口物价(较上年同期) -- +5.4%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) -- -- --
外资投资日股(亿日圆) -- -- --
1月13日(五)
暂无重要指标公布
--------------------------------1月16日当周----------------------------------
1月15日(日)
0300 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 -- 顺差40
出口(较上年同期) -- +12.5%
进口(较上年同期) -- +14.0%
2350 日本国内企业物价指数(较前月) 12月 -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.7%
2350 日本机械订单(较上月) 11月 -- -6.9%
(较上年同期) -- +1.5%
1月16日(一)
0500 日本消费者信心指数 12月 -- 38.1
1月17日(二)
无重要指标公布.(完)
--编译 王洋;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 +0.7% r
路透台北2月15日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周三盘初开高走低。交易员表示，106/4殖利率开盘随美债小幅走扬，惟短多逢高进场承接，收敛该券殖利率升幅转趋区间偏跌。