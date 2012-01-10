苹果Siri在CES展会上备受关注

(本文由路透中文网编译提供)

路透拉斯维加斯1月9日电（记者 Poornima Gupta/Sinead Carew）---苹果(AAPL.O)将再次成为全球最大科技展会CES的焦点。本次关於苹果的话题不只局限於iPad和iPhone，还将包括语音控制应用软件Siri。

Siri打开了声音识别技术的大门，是iPhone 4S成功的关键因素。

Siri可以实现短信和日程录入，以及回答常识性问题，令用户为之着迷。专家称，Siri表明语音识别技术已经突破了难以识别、关键词较少和速度缓慢的瓶颈。

智能手机业正在紧急追赶和超越苹果的技术。“所有手机生产商都在投资语音技术，并扩大这种投资，进行更加精致的设计，并更加完美地将语音技术整合到手机中。”语音识别技术公司Nuance(NUAN.O)手机业务副总裁汤普森（Michael Thompson）表示。

eBay(EBAY.O)等互联网企业也不甘落後。有报导称，韩国LG电子(LG Electronics)(066570.KS)也在开发语音控制。

Forrester Research分析师Charles Golvin认为，很多参加CES展会的企业都无法推出与Siri等同或是超过Siri的产品，不过未来几年随着科技的完善，目前的蜂拥而上可能导致大量语音产品上的突破。

就连传统的个人电脑生产商也加入其中。英特尔周一在CES上宣布，将在今年推出的超薄笔记本电脑Ultrabook上采用Nuance的“Dragon Naturally Speaking”语音控制技术。

“语音输入方式将越来越有用，越来越流行。消费者曾经有过不愉快的使用经历，未来语音互动将越来越好。”Golvin称。（完）