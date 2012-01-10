苹果Siri在CES展会上备受关注

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
(本文由路透中文网编译提供)
路透拉斯维加斯1月9日电（记者 Poornima Gupta/Sinead Carew）---苹果(AAPL.O)将再次成为全球最大科技展会CES的焦点。本次关於苹果的话题不只局限於iPad和iPhone，还将包括语音控制应用软件Siri。
Siri打开了声音识别技术的大门，是iPhone 4S成功的关键因素。
Siri可以实现短信和日程录入，以及回答常识性问题，令用户为之着迷。专家称，Siri表明语音识别技术已经突破了难以识别、关键词较少和速度缓慢的瓶颈。
智能手机业正在紧急追赶和超越苹果的技术。“所有手机生产商都在投资语音技术，并扩大这种投资，进行更加精致的设计，并更加完美地将语音技术整合到手机中。”语音识别技术公司Nuance(NUAN.O)手机业务副总裁汤普森（Michael Thompson）表示。
eBay(EBAY.O)等互联网企业也不甘落後。有报导称，韩国LG电子(LG Electronics)(066570.KS)也在开发语音控制。
Forrester Research分析师Charles Golvin认为，很多参加CES展会的企业都无法推出与Siri等同或是超过Siri的产品，不过未来几年随着科技的完善，目前的蜂拥而上可能导致大量语音产品上的突破。
就连传统的个人电脑生产商也加入其中。英特尔周一在CES上宣布，将在今年推出的超薄笔记本电脑Ultrabook上采用Nuance的“Dragon Naturally Speaking”语音控制技术。
“语音输入方式将越来越有用，越来越流行。消费者曾经有过不愉快的使用经历，未来语音互动将越来越好。”Golvin称。（完）
--编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国