《瑞士央行焦点》总裁希尔德布兰德辞职,因其妻子涉嫌外汇内幕交易

韩国金融市场：韩元在美联储主席叶伦作证后下滑，韩股小升
路透首尔2月15日 - 韩元兑美元周三早盘下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的言论提升了美国在3月升息的可能性，令本已受韩国总统朴槿惠腐败丑闻损害的市场人气受抑。
* 希尔德布兰德请辞瑞士央行总裁,称无法证明不知晓其妻的外汇交易
* 瑞士央行重申将守卫瑞郎汇价上限的决心
* 瑞郎在瑞士央行声明後上涨
* 副总裁乔丹将暂时接任总裁
* 政界要求瑞士央行收紧交易规则
路透伯尔尼1月9日电---瑞士央行总裁希尔德布兰德周一辞职,即刻生效,因称其无法证明不知晓其妻子的一项外汇交易,希望以辞职之举维护瑞士央行的正直声誉.
希尔德布兰德出任该全球最重要的央行总裁之一仅仅两年.该项丑闻於上周爆发,当时Sarasin银行开除了一名雇员,因後者将该项交易的细节透露给了希尔德布兰德的一位政治对手.随後瑞士议会就此事召开了会议.
希尔德布兰德的妻子Kashya曾是一名对冲基金交易员,目前经营着一家艺廊.她在2011年8月15日买进40万瑞郎的美元(41.8万美元),三周後他的丈夫主导瑞士央行实施了限制瑞郎汇价上涨的措施.Kashya此後以较高的汇价抛出了所购的美元.
在四天前的新闻发布会上,希尔德布兰德曾拒绝辞职,称他仅仅是在妻子进行交易的次日才知晓此事的,并否认他本人许可了该项外汇交易.
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路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
路透纽约2月14日 - 对于一名美国国会议员提出的在特朗普当政初期暂停全球监管磋商的警告，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在一封信函中做出回应，称，美联储有与外国同行进行协商的权力和职责，而且这么做是为了美国利益。