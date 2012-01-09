《瑞士央行焦点》总裁希尔德布兰德辞职,因其妻子涉嫌外汇内幕交易

* 希尔德布兰德请辞瑞士央行总裁,称无法证明不知晓其妻的外汇交易

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路透伯尔尼1月9日电---瑞士央行总裁希尔德布兰德周一辞职,即刻生效,因称其无法证明不知晓其妻子的一项外汇交易,希望以辞职之举维护瑞士央行的正直声誉.

希尔德布兰德出任该全球最重要的央行总裁之一仅仅两年.该项丑闻於上周爆发,当时Sarasin银行开除了一名雇员,因後者将该项交易的细节透露给了希尔德布兰德的一位政治对手.随後瑞士议会就此事召开了会议.

希尔德布兰德的妻子Kashya曾是一名对冲基金交易员,目前经营着一家艺廊.她在2011年8月15日买进40万瑞郎的美元(41.8万美元),三周後他的丈夫主导瑞士央行实施了限制瑞郎汇价上涨的措施.Kashya此後以较高的汇价抛出了所购的美元.