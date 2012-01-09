《综述》德法促希腊尽快达成债务互换协议,否则不会拨付後续援助金

* 德国与法国警告希腊,在债务互换协议达成之前不会拨付更多救助金

* 希腊债权人之间的分歧和有关CDS的争论导致债务谈判更加复杂--消息人士

* 意大利银行业对欧洲央行贷款的依赖程度大增

路透柏林1月9日电---德国和法国周一警告称,在希腊与债权人银行就债务互换达成协议之前,将不会得到後续的救助金;他们还敦促及早达成协议,以避免希腊出现债务违约.

德国总理梅克尔和法国总统萨科齐在柏林会面後坚称,在欧洲和国际货币基金组织(IMF)提供新贷款的同时,民间行业债券持有人也须分担减轻希腊债务的责任.

此前一名欧洲央行(ECB)官员呼吁放弃让民间投资者承担损失的计划;另外一份外泄的IMF备忘录也为希腊政府改革公共财政的能力发出质疑.但梅克尔和萨科齐对这些均予以否认.