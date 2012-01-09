《综述》德法促希腊尽快达成债务互换协议,否则不会拨付後续援助金

中国债市：2016年熊猫债发行量飙升，今年有望再次增长--摩根大通
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
* 德国与法国警告希腊,在债务互换协议达成之前不会拨付更多救助金
* 希腊债权人之间的分歧和有关CDS的争论导致债务谈判更加复杂--消息人士
* 意大利银行业对欧洲央行贷款的依赖程度大增
路透柏林1月9日电---德国和法国周一警告称,在希腊与债权人银行就债务互换达成协议之前,将不会得到後续的救助金;他们还敦促及早达成协议,以避免希腊出现债务违约.
德国总理梅克尔和法国总统萨科齐在柏林会面後坚称,在欧洲和国际货币基金组织(IMF)提供新贷款的同时,民间行业债券持有人也须分担减轻希腊债务的责任.
此前一名欧洲央行(ECB)官员呼吁放弃让民间投资者承担损失的计划;另外一份外泄的IMF备忘录也为希腊政府改革公共财政的能力发出质疑.但梅克尔和萨科齐对这些均予以否认.
"我们必须看到在希腊债务自愿重组方面取得的进展."梅克尔在联合记者会上说,"依我们看,包含该重组举措的第二个希腊救助方案必须迅速就位.否则下一笔希腊救助金将不可能拨付."
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
路透纽约2月14日 - 对于一名美国国会议员提出的在特朗普当政初期暂停全球监管磋商的警告，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在一封信函中做出回应，称，美联储有与外国同行进行协商的权力和职责，而且这么做是为了美国利益。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 +0.7% r