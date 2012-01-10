修正:《综述》德法促希腊尽快达成债务互换协议,否则不会拨付後续援助金

(修正:为明确语义,将内文第三段修改为梅克尔与萨科齐"反对"欧洲央行官员的呼吁,并"反驳"IMF备忘录,非"否认")

* 德国与法国警告希腊,在债务互换协议达成之前不会拨付更多救助金

* 希腊债权人之间的分歧和有关CDS的争论导致债务谈判更加复杂--消息人士

* 意大利银行业对欧洲央行贷款的依赖程度大增

路透柏林1月9日电---德国和法国周一警告称,在希腊与债权人银行就债务互换达成协议之前,将不会得到後续的救助金;他们还敦促及早达成协议,以避免希腊出现债务违约.

德国总理梅克尔和法国总统萨科齐在柏林会面後坚称,在欧洲和国际货币基金组织(IMF)提供新贷款的同时,民间行业债券持有人也须分担减轻希腊债务的责任.

此前一名欧洲央行(ECB)官员呼吁放弃让民间投资者承担损失的计划,梅克尔和萨科齐均表示反对;另外两人反驳了一份质疑希腊政府改革公共财政能力的外泄IMF备忘录.

"我们必须看到在希腊债务自愿重组方面取得的进展."梅克尔在联合记者会上说,"依我们看,包含该重组举措的第二个希腊救助方案必须迅速就位.否则下一笔希腊救助金将不可能拨付."

梅克尔与萨科齐均表达了推进金融交易税的决心,但看上去两人对时机问题存在分歧.英国反对徵收金融交易税.

萨科齐暗示,法国可能先行一步徵收该税种,激励其他国家采取同样措施.萨科齐将在5月的国内大选中面对左翼的强大挑战.

梅克尔称,欧盟27个成员国的财长都应当在3月提交报告,若其他国家继续阻挠欧盟达成决议,欧元区17国也应该继续推进.但她承认,在自己的联合政府内部亦尚未达成充分共识.

希腊政府一名官员表示,与民间债权人关於债券互换的商谈正在进行中,但尚未达成协议.不过,一名保险业高层表示,谈判进行得非常困难,或许不会成功.

这名没有直接参与谈判的公司高层表示,阻挠谈判成功的障碍包括,债券减值是否会触发信用违约保险(CDS),如何动员足够数量的债权人参与.

Vega Asset Management上月退出,它是代表民间债权人的指导委员会中唯一一家对冲基金.法国巴黎银行(BNPP.PA)上周称协议接近达成,但其他银行业消息人士则表示怀疑.

梅克尔的强硬讲话凸显欧洲各国政府愈加担忧,如果希腊救援磋商失败,将直接威胁欧元区和全球经济的稳定.

浏览欧债危机图表,请点选:(r.reuters.com/hyb65p)

**财政公约**

在其他议题上,梅克尔和萨科齐称,冀望欧元区成员国在本月结束旨在加强预算纪律的新财政公约的磋商,新公约最晚将於3月1日签署.最新的公约草案将赋予欧盟执委会更大权力,可以否决偏离欧盟共同目标的成员国预算计划.

德国和法国领导人还同意,要求欧洲央行给出建议,如何才能使欧洲金融稳定机构(EFSF)发挥最大效力.

德国政府迄今一直反对法国和其他国家扩大EFSF的4,400亿欧元规模的呼吁,但对欧洲央行的呼吁做出温和回应,在政治上可能更加容易.

希腊总理帕帕季莫斯上周指出,雅典可能在3月底出现无法控制的债务违约,除非届时希腊与所谓三驾马车--欧元区、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF),就新援助方案达成一致.

德国明镜周刊上周六援引IMF的内部备忘录称,希腊经济急剧下滑导致国际贷款机构援助希腊的计画过时,从而危及希腊的债务可持续性.[ID:nCN1324982]

梅克尔称,她希望希腊留在欧元区,并称民间部门债务减记"是必要的,但并非让希腊重返令人可接受轨道的充分前提".

"希腊应得到机会,但该国仍是一个特例,"她称,希腊必须承诺推进经济改革.

欧洲央行管理委员会委员暨塞浦路斯央行总裁欧菲尼德斯在金融时报周五刊登的文章中写道,放弃迫使投资者承担希腊债务损失的计划将有助於重振外界对欧元区的信心,并降低欧元区其他政府的举债成本.

目前尚不清楚这只是他的个人看法,还是代表欧洲央行.前欧洲央行总裁特里谢长期反对让民间部门参与债务减记计划,仅在去年7月勉强同意"自愿的"债券互换.

对欧元区其他政府债券减记的感知风险令投资者不安,且一直是推高其他南欧国家举债成本的主因.

西班牙和意大利不得不自本周开始,在2012年发行数千亿欧元债券,以展期到期债券.

西班牙和意大利债券较德国10年期债券的风险溢价周一小幅收窄,此外欧洲央行表示在新年第一周严格控制公债购买规模,仅购买11亿欧元债券.

此次债务危机已持续两年时间,令人担忧欧元区是否能以当前形式存在下去,尤其是非欧元区国家英国和美国颇感怀疑.

英国首相卡梅伦接受电视采访时称,他相信欧元区很有可能保持不倒,"但必须采取一些非常果断的举措".(完)