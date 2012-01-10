欧洲经济指标预测--1月10日-1月17日****

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透1月10日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------1月9日当周----------------------------------
1月10日(二)
0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 12月 +0.10% -1.60%
0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 12月 负19 负17
0745 法国工业生产(较前月) 11月 持平 持平
1月11日(三)
0800 德国全年国内生产总值(GDP) 12个月 +3.0% +3.6%
0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 11月 逆差50 逆差45.5
对全球贸易收支(亿英镑) 逆差83 逆差75.6
1月12日(四)
0630 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 12月终值 +0.3% +0.3%
(较上年同期) +2.5% +2.7%
0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月终值 +0.7% +0.7%
(较上年同期) +2.1% +2.1%
HICP(较前月) 12月终值 +0.8% +0.8%
(较上年同期) +2.4% +2.4%
0745 法国年度迄今预算(亿欧元) 11月 -- 赤字994.0
0745 法国经常账(亿欧元) 11月 -- 赤字45
0900 意大利经季节调整的工业生产(较前月) 11月 -0.3% -0.9%
0900 意大利工业生产(较上年同期) 11月 -4.0% -4.2%
0930 英国工业生产(较前月) 11月 持平 -0.7%
(较上年同期) 11月 -2.2% -1.7%
制造业产出(较前月) 11月 -0.1% -0.7%
(较上年同期) 11月 -0.5% +0.3%
1000 欧元区工业生产(较前月) 11月 -0.3% -0.1%
(较上年同期) 11月 +0.3% +1.3%
1200 英国央行量化宽松总体规模(亿英镑) 1月 2750 2750
英国央行利率决定 1月 0.50% 0.50%
1245 欧洲央行利率决定 1月 1.00% 1.00%
1月13日(五)
0930 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 12月 -0.1% +0.1%
(较上年同期) 9.15% +13.40%
产出物价(较前月) 持平 +0.2%
(较上年同期) +5.0% +5.4%
核心PPI产出物价(较前月) 持平 持平
(较上年同期) +3.2% +3.2%
1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 11月 逆差15 顺差11
--------------------------------1月16日当周----------------------------------
1月16-17
0700 德国批发(趸售)物价指数(较前月) 12月 +0.2% +0.7%
(较上年同期) +3.1% +4.9%
1月16日(一)
0815 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -- -0.8%
(较上年同期) -- -2.4%
0900 意大利CPI(较前月) 12月终值 -- +0.4%
(较上年同期) -- +3.3%
HICP(较前月) -- +0.3%
(较上年同期) -- +3.7%
1月17日(二)
0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -- +0.2%
(较上年同期) -- +4.8%
零售销售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.2%
(较上年同期) -- +5.2%
扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -- +0.2%
(较上年同期) -- +5.3%
1000 欧元区HICP(较前月) 12月终值 +0.4% +0.1%
(较上年同期) +2.8% +2.8%
扣除食品和能源的核心HICP(较上月) -- 持平
(较上年同期) -- +2.0%
1000 德国ZEW景气判断指数 1月 负49.5 负53.8
现况指数 正22.8 正26.8
--编译 洪曦;审校 戴素萍
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国