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市场报道 | 2012年 1月 10日 星期二 08:22 BJT

****欧洲经济指标预测--1月10日-1月17日****

路透1月10日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------1月9日当周----------------------------------

1月10日(二)

0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 12月 +0.10% -1.60%

0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 12月 负19 负17

0745 法国工业生产(较前月) 11月 持平 持平

1月11日(三)

0800 德国全年国内生产总值(GDP) 12个月 +3.0% +3.6%

0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 11月 逆差50 逆差45.5

对全球贸易收支(亿英镑) 逆差83 逆差75.6

1月12日(四)

0630 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 12月终值 +0.3% +0.3%

(较上年同期) +2.5% +2.7%

0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月终值 +0.7% +0.7%

(较上年同期) +2.1% +2.1%

HICP(较前月) 12月终值 +0.8% +0.8%

(较上年同期) +2.4% +2.4%

0745 法国年度迄今预算(亿欧元) 11月 -- 赤字994.0

0745 法国经常账(亿欧元) 11月 -- 赤字45

0900 意大利经季节调整的工业生产(较前月) 11月 -0.3% -0.9%

0900 意大利工业生产(较上年同期) 11月 -4.0% -4.2%

0930 英国工业生产(较前月) 11月 持平 -0.7%

(较上年同期) 11月 -2.2% -1.7%

制造业产出(较前月) 11月 -0.1% -0.7%

(较上年同期) 11月 -0.5% +0.3%

1000 欧元区工业生产(较前月) 11月 -0.3% -0.1%

(较上年同期) 11月 +0.3% +1.3%

1200 英国央行量化宽松总体规模(亿英镑) 1月 2750 2750

英国央行利率决定 1月 0.50% 0.50%

1245 欧洲央行利率决定 1月 1.00% 1.00%

1月13日(五)

0930 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 12月 -0.1% +0.1%

(较上年同期) 9.15% +13.40%

产出物价(较前月) 持平 +0.2%

(较上年同期) +5.0% +5.4%

核心PPI产出物价(较前月) 持平 持平

(较上年同期) +3.2% +3.2%

1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 11月 逆差15 顺差11

--------------------------------1月16日当周----------------------------------

1月16-17

0700 德国批发(趸售)物价指数(较前月) 12月 +0.2% +0.7%

(较上年同期) +3.1% +4.9%

1月16日(一)

0815 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -- -0.8%

(较上年同期) -- -2.4%

0900 意大利CPI(较前月) 12月终值 -- +0.4%

(较上年同期) -- +3.3%

HICP(较前月) -- +0.3%

(较上年同期) -- +3.7%

1月17日(二)

0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -- +0.2%

(较上年同期) -- +4.8%

零售销售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.2%

(较上年同期) -- +5.2%

扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -- +0.2%

(较上年同期) -- +5.3%

1000 欧元区HICP(较前月) 12月终值 +0.4% +0.1%

(较上年同期) +2.8% +2.8%

扣除食品和能源的核心HICP(较上月) -- 持平

(较上年同期) -- +2.0%

1000 德国ZEW景气判断指数 1月 负49.5 负53.8

现况指数 正22.8 正26.8

--编译 洪曦;审校 戴素萍

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