〔东京汇市〕欧元受空头回补支撑,中国贸易数据将决定市场风险偏好

中国债市：2016年熊猫债发行量飙升，今年有望再次增长--摩根大通
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
* 尽管有所回升,但欧元前景依然疲弱
* 中国贸易数据攸关亚洲市场风险偏好情况
* 在瑞士央行总裁辞职後,市场测试该央行抑制瑞郎升值的决心
路透悉尼1月10日电---欧元周二在亚洲交易时段守住先前涨幅.此前欧元在海外市场走高,因市场人士在本周欧洲重要事件来临之前,削减极高的欧元空仓.
欧元/美元EUR=报1.2767美元,此前脱离16个月低点1.2666.交易商表示,位於1.2650期权障碍之前的买盘引发了一些空头回补.
欧元还接近1.2600美元略下方的强力支撑位,此为其2010年6月至2011年5月涨势的76.4%回档位,亦是2010年8月24日所及低点.
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 +0.7% r
路透台北2月15日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周三盘初开高走低。交易员表示，106/4殖利率开盘随美债小幅走扬，惟短多逢高进场承接，收敛该券殖利率升幅转趋区间偏跌。