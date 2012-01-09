〔东京汇市〕欧元受空头回补支撑,中国贸易数据将决定市场风险偏好

* 尽管有所回升,但欧元前景依然疲弱

* 中国贸易数据攸关亚洲市场风险偏好情况

* 在瑞士央行总裁辞职後,市场测试该央行抑制瑞郎升值的决心

路透悉尼1月10日电---欧元周二在亚洲交易时段守住先前涨幅.此前欧元在海外市场走高,因市场人士在本周欧洲重要事件来临之前,削减极高的欧元空仓.

欧元/美元EUR=报1.2767美元,此前脱离16个月低点1.2666.交易商表示,位於1.2650期权障碍之前的买盘引发了一些空头回补.