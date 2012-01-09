〔美股业绩〕美国铝业第四季亏损,但对铝需求的正面展望推升股价(更新版)

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路透1月9日电---美国最大的铝生产商--美国铝业(Alcoa)(AA.N)周一公布第四季亏损,但对於航空、建筑和其他行业的铝需求给出积极展望,提振其股价在盘後交易中上涨.

美铝预计今年全球铝需求增长7%,称产量回落将促使铝行业今年出现约60万吨的供应缺口.

这将帮助推升铝价.去年铝价下跌18%,是美铝九个季度以来首次出现亏损的原因之一.

美铝还维持到2020年铝需求翻番的预测.

美铝股价在盘後交易中升0.06美元至9.48美元.

晨星分析师Bridget Freas认为美铝的业绩相当不错,"亏损不是最重要的.营收实际上高於预期.出货量增长的势头仍非常强劲.铝需求其实很旺盛,"她说道.

美铝称,来自持续经营业务的亏损为1.93亿美元,或合每股亏损0.18美元,2010年同期为获利1.72亿美元,合每股盈余0.15美元.

该公司称,不计入重组和其他费用的亏损是3,400万美元,合每股亏损0.03美元.

营收增长6%至60亿美元,尽管铝价在第四季下跌6%,全年下滑18%.

根据汤森路透I/B/E/S,每股亏损0.03美元与分析师调降後的预估相符,但营收超过预期的57亿美元.(完)