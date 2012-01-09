〔美股业绩〕美国铝业第四季亏损,但对铝需求的正面展望推升股价(更新版)

中国债市：2016年熊猫债发行量飙升，今年有望再次增长--摩根大通
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
(新增细节)
路透1月9日电---美国最大的铝生产商--美国铝业(Alcoa)(AA.N)周一公布第四季亏损,但对於航空、建筑和其他行业的铝需求给出积极展望,提振其股价在盘後交易中上涨.
美铝预计今年全球铝需求增长7%,称产量回落将促使铝行业今年出现约60万吨的供应缺口.
这将帮助推升铝价.去年铝价下跌18%,是美铝九个季度以来首次出现亏损的原因之一.
美铝还维持到2020年铝需求翻番的预测.
美铝股价在盘後交易中升0.06美元至9.48美元.
晨星分析师Bridget Freas认为美铝的业绩相当不错,"亏损不是最重要的.营收实际上高於预期.出货量增长的势头仍非常强劲.铝需求其实很旺盛,"她说道.
美铝称,来自持续经营业务的亏损为1.93亿美元,或合每股亏损0.18美元,2010年同期为获利1.72亿美元,合每股盈余0.15美元.
该公司称,不计入重组和其他费用的亏损是3,400万美元,合每股亏损0.03美元.
营收增长6%至60亿美元,尽管铝价在第四季下跌6%,全年下滑18%.
根据汤森路透I/B/E/S,每股亏损0.03美元与分析师调降後的预估相符,但营收超过预期的57亿美元.(完)
--编译 吴云凌;审校 郑茵
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 +0.7% r