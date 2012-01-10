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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 08:08 BJT

〔香港新股〕内蒙古力量煤业拟上半年在港上市,募资3亿美元--IFR

路透1月10日电---据汤森路透旗下IFR报导，位於内蒙古的力量煤业计划今年上半年于香港上市，募集资金3亿美元。

汇丰(0005.HK)(HSBA.L)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)已获任命负责安排是次交易。

力量煤业拥有内蒙大饭铺煤矿资产。该煤矿已经备案的煤炭资源储量超过4亿吨，预计投产後年产240万吨。据公开信息介绍，该矿原计划於2011年第三季度完成建设，但施工延期完成。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)

--整理 林高丽; 审校 乔艳红

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