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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 08:37 BJT

(重发)伊朗石油或成为中国战略储备--高盛

(重发以指明本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦1月9日电---高盛周一表示，遭欧盟禁运的伊朗石油很可能成为中国政府的储备。

高盛大宗商品研究主管杰夫克里(Jeff Currie)在伦敦的一场研讨会议上表示：“伊朗石油会怎样呢？很可能流入中国。”

“是的，中国已经减少进口伊朗石油，但是今年第一季度很可能将其用作战略石油储备(SPR)。”（完）

--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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