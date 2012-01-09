《中国报摘》--中国证券报1月10日

* 头版头条:

--中国证监会主席郭树清表示,要完善新股价格形成机制;积极推进退市制度改革,逐步形成市场化和多元化退市标准体系;显着提高公司类债券融资在直接融资中的比重.

* 其他:

--中国石化(0386.HK)(600028.SS)、中国神华(1088.HK)(601088.SS)、中国联通(600050.SS)公告,9日三家公司分别获大股东增持A股.根据当日最低股价计算,这三家央企的大股东此次增持投入资金超5.7亿元人民币.中石化集团并通过子公司在港二级市场购入H股4.255亿股.

--重庆啤酒(600132.SS)披露"治疗用(合成肽)乙型肝炎疫苗"研究进,并将於今日复牌.但包括券商医药行业研究员、私募投资者、疫苗研发专家在内多位业内人士表示,若不考虑安慰剂组应答率过高,可认为重庆啤酒治疗用乙型肝炎疫苗研发"失败".

--国务院会议讨论通过《西部大开发"十二五"(2011-2015年)规划》和《东北振兴"十二五"规划》,称要坚持把深入实施西部大开发战略放在区域发展战略优先位置,实现地区生产总值和城乡居民收入增速均超过全国平均水平.

--全国人大财经委员会副主任委员吴晓灵称,目前小额贷款公司的亏损面稳定在8.5%,远低於工业企业11.2%的比例.

--首旅股份(600258.SS)大股东首旅集团总经理刘毅日前表示,未来首旅集团将会进一步整合好旗下酒店资源,近期正在和相关机构研究相关酒店资产和首旅股份的全面对接问题,或逐步注入上市公司.集团业绩快报显示,2011年共实现利润总额13.53亿元,同比增长3.1%.

--中煤能源(601898.SS)控股股东中煤集团2011年全年集团利润总额163.8亿元,同比增长35.2%.今年,集团预计全年原煤产量将达1.7亿吨,商品煤销量1.72亿吨,营业收入1,220亿元,利润总额173亿元.

--证监会主板发审委定於周五(13日)审核人民网股份有限公司的首发申请.人民网本次拟发行6,910.57万股,募集资金5.27亿元,拟在上海证券交易所上市.

--保利地产(600048.SS)业绩快报显示,2011年公司实现归属於上市公司股东的净利润65.14亿元,同比增长32.39%.基本每股收益1.10元.全年公司实现签约面积650.29万平方米,同比下降5.54%;实现签约金额732.42亿元,同比增长10.69%.(完)

--整理 周晓峰; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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