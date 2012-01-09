〔金砖国家〕1月9日股汇市收盘纵览

路透1月10日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月9日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.41%,报930.87点.

中国股市:沪综指放量收扬2.9%,并创近三个月来最大单日涨幅,受温家宝总理提振股市信心的言论激励,及12月份新增贷款及广义货币(M2)同比增速均超出预期,致信贷持续放松预期升温.分析人士认为,在市场憧憬利好政策出台及流动性预期向好的情况下,短线股指反弹之後将围绕2,200点震荡筑底,但未来走势则仍取决於量能变化.沪综指.SSEC收报2,225.890点,涨62.495点或2.89%,此前最大单日涨幅为2011年10月12日的3.04%.今日沪市A股成交额大幅放大至619亿元人民币,上周五为393亿元.[.SSCN]

香港股市:收复早盘跌幅收高,受空头回补提振.之前内地股市受好於预期的经济数据以及温家宝总理的讲话提振.恒生指数.HSI收涨1.47%至18,865.72点.恒生国企指数.HSCE收涨2.39%,报10,225.81点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS继续收低,因欧债危机仍无缓和迹象令欧元承压,而国际美元强势依旧,继续拖累人民币兑美元中间价表现,即期汇价亦被动跟随下行.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水391点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3537元.[ID:nCN1326720][CNY/CN]

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印度股市:收低0.22%,因投资者担心在经济成长疲弱的情况下,高成本和高利率会损及公司获利,故抛出股票.指标BSE指数.BSESN收跌34.08点,报15,814.72点.16支成分股收低.[.BO]

印度汇市:印度卢比自日低回升并收在近三周高位,因外国基金的印度债券买盘带来大量美元流入,这抵消了印度股市波动的影响.卢比兑美元INR=D2收报52.50/51,较上周五收位52.7150/7250涨0.5%.卢比盘中曾一度高见52.48,为12月21日来最高.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,430.130点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收涨0.78%,报769.76点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.16%,报31.9400卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.04%,报40.6025卢布.

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巴西股市:拉美股市上涨,巴西股市领涨,但在意大利和西班牙标债前,投资者仍保持警惕,标债或再度引发对欧元区债务危机的忧虑.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收高0.82%,报59,082.88点.此前巴西央行一项调查显示2012年通胀预期下滑,支持了市场有关该央行将连续第四次减息的预期.[ID:nN1E8080DC]

巴西汇市:拉美货币兑美元较上周五收盘几无变动,因投资者在德法就欧债危机召开的峰会前不愿押注.巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=涨0.12%,报1.8480.[ID:nL1E8C91AO]

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南非股市:交投稀薄并小幅收高,为连续第二个交易日上涨,但由於欧债问题,股指仍易受避险情绪的影响.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高0.08%,报29,231.92点.综合指数.JALSH亦涨0.08%,报32,774.83点.[.J]

南非汇市:南非兰特追随欧元兑美元弱势走软,在本周稍晚制造业数据出炉前,兰特或在近期交投区间内整固.南非兰特兑美元ZAR=D3下午时段持稳,但全天走软,一度低见8.20.[ZAR/](完)