中国针对美国防务战略指南发出警告

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月9日电---中国国防部周一针对美国发表的防务战略指南发出警告，称希望美国“谨言慎行”。
国防部发言人耿雁生的声明也是迄今中国针对美国上周发表的防务指南作出的最完全回应。
耿雁生在国防部网站(www.mod.gov.cn/)发表的声明中称：“我们注意到了美方发表的防务战略指南，将密切关注美军事战略调整对亚太地区乃至全球安全形势的影响。”
“美方在这份文件中对中方的指责是毫无根据的。”
“我们希望美方顺应时代潮流，客观理性地看待中国和中国军队，谨言慎行，多做有利於两国两军关系发展和地区和平稳定的事情。”
美国的新战略承诺要加强在亚洲的力量，试图对抗中国在该地区不断增加的力量。
根据美国的最新战略，美国将维持在日本和韩国的大型基地，并会在澳大利亚北领地(Northern Territory)部署军队和海军舰艇。
外交部发言人刘为民周一在例行的新闻发布会上也表示：“文件中针对中国的指责毫无根据，不可能取信于人。”（完）
--编译：靳怡雯 发稿：程芳
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