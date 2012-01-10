中国针对美国防务战略指南发出警告

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京1月9日电---中国国防部周一针对美国发表的防务战略指南发出警告，称希望美国“谨言慎行”。

国防部发言人耿雁生的声明也是迄今中国针对美国上周发表的防务指南作出的最完全回应。

耿雁生在国防部网站(www.mod.gov.cn/)发表的声明中称：“我们注意到了美方发表的防务战略指南，将密切关注美军事战略调整对亚太地区乃至全球安全形势的影响。”

“美方在这份文件中对中方的指责是毫无根据的。”

“我们希望美方顺应时代潮流，客观理性地看待中国和中国军队，谨言慎行，多做有利於两国两军关系发展和地区和平稳定的事情。”

美国的新战略承诺要加强在亚洲的力量，试图对抗中国在该地区不断增加的力量。

根据美国的最新战略，美国将维持在日本和韩国的大型基地，并会在澳大利亚北领地(Northern Territory)部署军队和海军舰艇。

外交部发言人刘为民周一在例行的新闻发布会上也表示：“文件中针对中国的指责毫无根据，不可能取信于人。”（完）