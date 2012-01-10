伊朗开启地下铀浓缩工厂 判处一美国人死刑

(本文由路透中文网编译提供)

路透德黑兰/维也纳1月9日电---伊朗开启了一个位於大山中的铀浓缩工厂，并以间谍罪判处一名美国人死刑。这些举动肯定会激怒西方国家，破坏旨在避免发起进一步制裁或战争的外交行动。

一名驻德黑兰的伊朗官员和国际原子能机构（IAEA）周一确认，伊朗圣城库姆附近的福尔多(Fordow)铀浓缩工厂开始投入运行。

将铀浓缩工厂置于地下导致美国和以色列更难进行轰炸，也缩短了留给通过外交途径避免发动攻击的时间窗口。

美国国务院表示，福尔多铀浓缩工厂投入运行是伊朗“持续违背”联合国决议行动的“进一步升级”。

被判处死刑的Amir Mirza Hekmati现年28岁，生于美国亚利桑那，曾是美军翻译，拥有双重国籍。此举进一步激怒了美国政府，美国政府否认Hekmati是间谍，在其被捕後一直要求伊朗立即将其释放。

“如果判决的消息属实，我们将予以强烈谴责，并与我们的的合作夥伴一道将谴责传达给伊朗政府。”白宫发言人Tommy Vietor称。

美国对伊朗实施的新制裁给伊朗经济造成压力。伊朗以威胁封锁霍尔木兹海峡予以回应。未来两个月进行的议会选举正在扩大伊朗内部的政治分歧。（完）