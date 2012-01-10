伊朗开启地下铀浓缩工厂 判处一美国人死刑

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
(本文由路透中文网编译提供)
路透德黑兰/维也纳1月9日电---伊朗开启了一个位於大山中的铀浓缩工厂，并以间谍罪判处一名美国人死刑。这些举动肯定会激怒西方国家，破坏旨在避免发起进一步制裁或战争的外交行动。
一名驻德黑兰的伊朗官员和国际原子能机构（IAEA）周一确认，伊朗圣城库姆附近的福尔多(Fordow)铀浓缩工厂开始投入运行。
将铀浓缩工厂置于地下导致美国和以色列更难进行轰炸，也缩短了留给通过外交途径避免发动攻击的时间窗口。
美国国务院表示，福尔多铀浓缩工厂投入运行是伊朗“持续违背”联合国决议行动的“进一步升级”。
被判处死刑的Amir Mirza Hekmati现年28岁，生于美国亚利桑那，曾是美军翻译，拥有双重国籍。此举进一步激怒了美国政府，美国政府否认Hekmati是间谍，在其被捕後一直要求伊朗立即将其释放。
“如果判决的消息属实，我们将予以强烈谴责，并与我们的的合作夥伴一道将谴责传达给伊朗政府。”白宫发言人Tommy Vietor称。
美国对伊朗实施的新制裁给伊朗经济造成压力。伊朗以威胁封锁霍尔木兹海峡予以回应。未来两个月进行的议会选举正在扩大伊朗内部的政治分歧。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国