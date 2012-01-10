〔美国数据〕11月消费信贷创10年来最大增幅,因信用卡与学生贷款增加(更新版)

(新增细节)

路透华盛顿1月9日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周一发布报告显示,美国11月消费信贷大增10%,并创下2001年11月以来最大升幅,因信用卡债务增加,且政府发放了更多学生贷款.

美国11月消费者信贷增长203.7亿美元,幅度接近路透调查中分析师预估中值的三倍,是表明借贷正支撑经济增长的最新迹象.

主要用於衡量信用卡使用情况的循环贷款增加56亿美元,为连续第三个月增长.

"信贷增长是经济复苏的正面讯号,因其预示需求和支出意愿升温."IHS Global Insight分析师Paul Edelstein说.

不过他补充道,信贷增长也可能表明,居高不下的失业率正促使更多人转而依赖借债来支应必要的支出.

这是循环贷款在14个月中,第13个月出现增长,且增幅为911事件後,信贷机构增加放贷以来的最大.

包括学生贷款和汽车贷款在内的非循环贷款在11月经季节调整後增长147.8亿美元.

政府增加学生贷款的发放似乎是推高这一数据的重要原因,不过公布的学生贷款发放数据均未经季节调整.

联邦政府11月发放的学生贷款较上年同期增长31.9%,按年增幅超过美联储跟踪的任何其他种类非循环贷款,包括商业银行贷款.(完)