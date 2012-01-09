《美债周二展望》市场压低长债价格,为新债标售做好准备

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 中期品种表现较好

* 即将进行的10年和30年期公债标售压制长债表现

* 指标收益率测试区间低端後出现获利卖压

* 亚特兰大联储银行的言论不那麽温和,引发小幅卖压

路透纽约1月9日电---美国中期公债周一勉强收高,而长债则遭遇些许获利卖压,以及交易商在新债标售前压低价格的操作.

美国财政部将在周三和周四分别标售10年期与30年期公债.

股市温和上涨抑制了对公债的避险买盘,令中期公债价格从日高回落.

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特暗示,他尚未就是否需要推出新一轮货币宽松政策下定决心.这一表示亦引发一轮抛压.他表明,进一步放宽政策的门槛很高,尤其是美国经济增长在第四季已经加速.

"卖压的出现恰好赶上洛克哈特发表讲话."Jefferies & Co.货币市场分析师Thomas Simons,"他的言论不能说是强硬,但也不像其他联储官员近期的表态那样温和."

此外Simons指出,长期公债收益率(殖利率)触及意外强劲的美国12月非农就业报告出炉後的低点,这给了投资者了结部分获利的机会.

但有数个因素提供潜在支撑,扶助美债价格未全线转跌.这些因素包括市场重燃对希腊获得援金从而避免违约的能力的担忧,以及伊朗威胁切断石油运输要道霍尔木兹海峡,以回应美国和欧洲旨在遏制伊朗核计划的制裁措施.

一位伊朗官员和国际原子能总署(IAEA)周一证实,伊朗已启动一座铀浓缩工厂.此外,伊朗以从事间谍活动为名判处一名美国人死刑.

"伊朗的剑拔弩张令每个人感到紧张不安,"Hartford Investment Management Co.资深副总裁暨资深投资组合经理Ray Humphrey指出.

他说,其他遏制美债收益率上升的风险因素包括,市场"密切关注"与欧债危机情势发展相关的重大新闻,以及中国侧重"抗击通货膨胀,而非促进经济成长."

"伊朗因素(带来了)持续的避险买盘,"Decision Economics执行董事暨资深分析师Cary Leahey认为.

在欧债危机方面,德国总理梅克尔和法国总统萨科齐称,围绕欧元区财政一体化已取得进展,而这点对於恢复投资者信心是必要的.

但梅克尔表示,若希腊第二套援助协议未能尽快取得进展,包括未能与民间债权人达成自愿重组协议,将难以向希腊拨付下一笔援助资金.[ID:nCT0497147]

展望後市,Wells Fargo Advisors首席宏观分析师Gary Thayer称,由於投资者对企业第四季获利情况的预期很低,因此财报面可能带来惊喜.若企业财报意外乐观,可能帮助股市而不利债市.

美国财政部周二还将标售320亿美元三年期公债US3YTWI=TWEB.交易商表示,由於美联储已经承诺将在2013年中期之前将短期利率维持在近零水准,新债的消化应该不成问题.

财政部本周共计将标售660亿美元的新债.

欧洲多国政府本周均有发债计划,包括西班牙和意大利.两国均有沉重的债务包袱,而借贷成本一直徘徊在被认为不可持续的水平.

指标美债收益率盘中测试上周以来的交投区间低点.

10年期公债US10YT=RR价格尾盘持平,收益率报1.96%.

30年期公债US30YT=RR下滑4/32至102,收益率为3.02%,处於盘中波动区间的中点上方.

成交清淡,投资者针对公司债供应进行的避险操作,导致长债走势出现振荡.

汤森路透旗下IFR估计,本周可能有200亿美元新的公司债发行.

"公司债新债发行和对企业获利的担忧导致公债市场走势振荡."FTN Financial利率策略师Jim Vogel说.(完)

--编译 徐文焰/肖群英;审校 孙茉莉/隋芬/戴素萍

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