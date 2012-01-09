《美债周二展望》市场压低长债价格,为新债标售做好准备

中国债市：2016年熊猫债发行量飙升，今年有望再次增长--摩根大通
路透伦敦2月14日 - 根据摩根大通数据，去年熊猫债发行量飙升至1,300亿元人民币(190亿美元)，2017年则有望再增50%。熊猫债是由外资企业或外国政府在中国发行的人民币计价债券。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)
* 中期品种表现较好
* 即将进行的10年和30年期公债标售压制长债表现
* 指标收益率测试区间低端後出现获利卖压
* 亚特兰大联储银行的言论不那麽温和,引发小幅卖压
路透纽约1月9日电---美国中期公债周一勉强收高,而长债则遭遇些许获利卖压,以及交易商在新债标售前压低价格的操作.
美国财政部将在周三和周四分别标售10年期与30年期公债.
股市温和上涨抑制了对公债的避险买盘,令中期公债价格从日高回落.
亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特暗示,他尚未就是否需要推出新一轮货币宽松政策下定决心.这一表示亦引发一轮抛压.他表明,进一步放宽政策的门槛很高,尤其是美国经济增长在第四季已经加速.
"卖压的出现恰好赶上洛克哈特发表讲话."Jefferies & Co.货币市场分析师Thomas Simons,"他的言论不能说是强硬,但也不像其他联储官员近期的表态那样温和."
此外Simons指出,长期公债收益率(殖利率)触及意外强劲的美国12月非农就业报告出炉後的低点,这给了投资者了结部分获利的机会.
但有数个因素提供潜在支撑,扶助美债价格未全线转跌.这些因素包括市场重燃对希腊获得援金从而避免违约的能力的担忧,以及伊朗威胁切断石油运输要道霍尔木兹海峡,以回应美国和欧洲旨在遏制伊朗核计划的制裁措施.
一位伊朗官员和国际原子能总署(IAEA)周一证实,伊朗已启动一座铀浓缩工厂.此外,伊朗以从事间谍活动为名判处一名美国人死刑.
"伊朗的剑拔弩张令每个人感到紧张不安,"Hartford Investment Management Co.资深副总裁暨资深投资组合经理Ray Humphrey指出.
他说,其他遏制美债收益率上升的风险因素包括,市场"密切关注"与欧债危机情势发展相关的重大新闻,以及中国侧重"抗击通货膨胀,而非促进经济成长."
"伊朗因素(带来了)持续的避险买盘,"Decision Economics执行董事暨资深分析师Cary Leahey认为.
在欧债危机方面,德国总理梅克尔和法国总统萨科齐称,围绕欧元区财政一体化已取得进展,而这点对於恢复投资者信心是必要的.
但梅克尔表示,若希腊第二套援助协议未能尽快取得进展,包括未能与民间债权人达成自愿重组协议,将难以向希腊拨付下一笔援助资金.[ID:nCT0497147]
展望後市,Wells Fargo Advisors首席宏观分析师Gary Thayer称,由於投资者对企业第四季获利情况的预期很低,因此财报面可能带来惊喜.若企业财报意外乐观,可能帮助股市而不利债市.
美国财政部周二还将标售320亿美元三年期公债US3YTWI=TWEB.交易商表示,由於美联储已经承诺将在2013年中期之前将短期利率维持在近零水准,新债的消化应该不成问题.
财政部本周共计将标售660亿美元的新债.
欧洲多国政府本周均有发债计划,包括西班牙和意大利.两国均有沉重的债务包袱,而借贷成本一直徘徊在被认为不可持续的水平.
指标美债收益率盘中测试上周以来的交投区间低点.
10年期公债US10YT=RR价格尾盘持平,收益率报1.96%.
30年期公债US30YT=RR下滑4/32至102,收益率为3.02%,处於盘中波动区间的中点上方.
成交清淡,投资者针对公司债供应进行的避险操作,导致长债走势出现振荡.
汤森路透旗下IFR估计,本周可能有200亿美元新的公司债发行.
"公司债新债发行和对企业获利的担忧导致公债市场走势振荡."FTN Financial利率策略师Jim Vogel说.(完)
--编译 徐文焰/肖群英;审校 孙茉莉/隋芬/戴素萍
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
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路透纽约2月14日 - 对于一名美国国会议员提出的在特朗普当政初期暂停全球监管磋商的警告，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在一封信函中做出回应，称，美联储有与外国同行进行协商的权力和职责，而且这么做是为了美国利益。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 +0.7% r