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市场报道 | 2012年 1月 10日 星期二 08:19 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--1月10日-1月17日****

路透1月10日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------1月9日当周---------------------------------

1月10日(二)

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月7日当周 -- +1.2%

1315 加拿大房屋开工(万户) 12月 18.5 18.11

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月7日当周 -- +4.9%

1500 美国IBD消费者信心指数 1月 -- 42.8

1500 美国趸售(批发)库存 11月 +0.5% +1.6%

趸售销售 +0.7% +0.9%

1月11日(三)

1200 美国抵押贷款指数 1月6日当周 -- 634.6

再融资指数 -- 3,448.3

1月12日(四)

1330 加拿大新屋价格 11月 +0.2% +0.2%

1330 美国零售销售(较上月) 12月 +0.3% +0.2%

扣除汽车的零售销售(较上月) +0.3% +0.2%

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月7日当周 37.5 37.2

初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.325

续请失业金人数(万人) 12月31日当周 359.5 359.5

1500 美国企业库存 11月 +0.4% +0.8%

1900 美国联邦预算(亿美元) 12月 赤字81 赤字1,373

1月13日(五)

1330 美国国际贸易收支(亿美元) 11月 逆差450 逆差434.7

1330 美国进口物价 12月 -0.1% +0.7%

出口物价 +0.1% +0.1%

1330 加拿大贸易收支(亿加元) 11月 逆差5 逆差8.9

进口(亿加元) -- 392.6

出口(亿加元) -- 383.7

1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 1月初值 71.5 69.9

现况指数 80.2 79.6

预期指数 65.0 63.6

1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 1月6日当周 -- 120.2

-----------------------------------1月16日当周--------------------------------

1月16日(一)

暂无重要经济指标公布.

1月17日(二)

1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 1月 11.75 9.53

1400 加拿大央行利率决定 -- -- 1.00% (完)

--编译 隋芬;审校 吴云凌

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