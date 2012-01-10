美国与加拿大经济指标预测--1月10日-1月17日****

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透1月10日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------1月9日当周---------------------------------
1月10日(二)
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月7日当周 -- +1.2%
1315 加拿大房屋开工(万户) 12月 18.5 18.11
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月7日当周 -- +4.9%
1500 美国IBD消费者信心指数 1月 -- 42.8
1500 美国趸售(批发)库存 11月 +0.5% +1.6%
趸售销售 +0.7% +0.9%
1月11日(三)
1200 美国抵押贷款指数 1月6日当周 -- 634.6
再融资指数 -- 3,448.3
1月12日(四)
1330 加拿大新屋价格 11月 +0.2% +0.2%
1330 美国零售销售(较上月) 12月 +0.3% +0.2%
扣除汽车的零售销售(较上月) +0.3% +0.2%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月7日当周 37.5 37.2
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.325
续请失业金人数(万人) 12月31日当周 359.5 359.5
1500 美国企业库存 11月 +0.4% +0.8%
1900 美国联邦预算(亿美元) 12月 赤字81 赤字1,373
1月13日(五)
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 11月 逆差450 逆差434.7
1330 美国进口物价 12月 -0.1% +0.7%
出口物价 +0.1% +0.1%
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 11月 逆差5 逆差8.9
进口(亿加元) -- 392.6
出口(亿加元) -- 383.7
1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 1月初值 71.5 69.9
现况指数 80.2 79.6
预期指数 65.0 63.6
1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 1月6日当周 -- 120.2
-----------------------------------1月16日当周--------------------------------
1月16日(一)
暂无重要经济指标公布.
1月17日(二)
1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 1月 11.75 9.53
1400 加拿大央行利率决定 -- -- 1.00% (完)
--编译 隋芬;审校 吴云凌
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国