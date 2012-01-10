〔中国经济〕国务院通过西部大开发及东北振兴"十二五"规划

澳洲央行：市场对利率将持稳的反应很合理--总裁洛威
最近的数据显示，就业市场的闲置水平较高，就业增长是由兼职岗位增加所驱动。这也给薪资增长带来压力，薪资增幅一直处于纪录低位。
路透北京1月10日电---中国国务院总理温家宝周一主持召开会议,讨论通过西部大开发及东北振兴"十二五"(2011-2015年)规划,称要继续实施区域发展总体战略和主体功能区规划,促进区域经济良性互动.
新华社援引该会议指出,西部地区仍是中国区域发展的"短板","十二五"时期要坚持把深入实施西部大开发战略放在区域发展战略优先位置,实现地区生产总值和城乡居民收入增速均超过全国平均水平.
会议称,西部地区十二五期间应对重点经济区、农产品主产区、重点生态区、资源富集区等实施分类指导;建设国家能源、资源深加工、装备制造业和战略性新兴产业基地;培育中小城市和特色鲜明的小城镇,提升城镇化的质量和水平.
同时,制约东北振兴的体制性、机制性、结构性矛盾尚未得到根本解决,十二五期间东北要以保障国家粮食安全为首要目标,巩固发展现代农业,并完善现代产业体系.
此外,东北地区要改善基础设施条件,形成比较完备的综合交通运输体系和多元清洁的能源体系;继续深化国有企业改革,加快发展非公经济;推进国有林区和农垦体制改革;全面提升对外开放水平,建设向东北亚开放的重要枢纽.(完)
--发稿 邵晓忆; 审校 林高丽
最近的数据显示，就业市场的闲置水平较高，就业增长是由兼职岗位增加所驱动。这也给薪资增长带来压力，薪资增幅一直处于纪录低位。
路透上海2月24日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周一(27日)招标增发至多40亿 元人民币固息金融债，期限七年；而该行周四已公告称，下周一还将招标增发至多40亿元固 息绿色金融债，期限三年。 上述三年和七年新债分别为该行2016年第22期绿色金融债以及2017年第四期金融债的增 发债，票面利率为3.79%和3.83%。 具体发行条款如下： 2016年第22期绿色金融债和2017年第四期金融债增发 ----------------------------------------------------------- 招标规模上限 各为40亿 期限/计息方式 3/7年固息 招标时间 2月27日下午14:00-15:00 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 3月1日 起息日 3年：2016年12月23日；7年：2017年1月6日 发行期
路透北京2月24日 - 中国央行调查统计司司长阮健弘近日称，应进一步加强监管协调，减少监管套利，遵循机构监管和功能监管相结合的原则，落实穿透式监管；按照资管产品的类型而非按照金融机构的类型，分类统一资管产品的标准规制。