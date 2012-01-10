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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 10:56 BJT

修正:〔韩国股市〕造船类股带动大盘盘初上扬,但关注欧洲事件料限制涨势

(更正:电头日期应改为"1月10日",非"1月6日")

路透首尔1月10日电---韩国股市周二开高,但本周欧洲一连串的会议和公债标售前,投资者仍持谨慎态度,料令涨势受限.

造船类股盘初领涨,现代重工(009540.KS)上扬1.65%.大宇造船(042660.KS)涨1.29%.

0001GMT,综合股价指数(KOSPI).KS11上涨0.99%,至1,844.49点.(完)

--编译 洪曦;审校 张若琪

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