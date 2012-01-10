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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 08:17 BJT

《中国报摘》--金融时报1月10日

* 头版头条:

--评论文章指出,当前,外部经济波动和金融市场动荡对中国经济金融的影响仍然存在,甚至可能加大.而国内金融领域还存在一些突出问题和潜在风险,农村金融和中小金融机构发展相对滞後,信贷政策与产业政策结合得不够紧密,对实体经济的支持不够及时有力.

* 其他:

--国务院讨论通过《西部大开发"十二五"(2011-2015年)规划》和《东北振兴"十二五"规划》,并指出,西部地区仍是中国区域发展的"短板","十二五"要坚持把深入实施西部大开发战略放在区域发展战略优先位置,实现地区生产总值和城乡居民收入增速均超过全国平均水平.

--中国证监会主席郭树清表示,去年全年共有282家企业在A股市场首发上市,220家企业实施股权再融资,全年股票融资5,073亿元人民币,上市公司债券融资1,707.4亿元.(完)

--整理 康熙泽; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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