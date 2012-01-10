《中国报摘》--金融时报1月10日

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
* 头版头条:
--评论文章指出,当前,外部经济波动和金融市场动荡对中国经济金融的影响仍然存在,甚至可能加大.而国内金融领域还存在一些突出问题和潜在风险,农村金融和中小金融机构发展相对滞後,信贷政策与产业政策结合得不够紧密,对实体经济的支持不够及时有力.
* 其他:
--国务院讨论通过《西部大开发"十二五"(2011-2015年)规划》和《东北振兴"十二五"规划》,并指出,西部地区仍是中国区域发展的"短板","十二五"要坚持把深入实施西部大开发战略放在区域发展战略优先位置,实现地区生产总值和城乡居民收入增速均超过全国平均水平.
--中国证监会主席郭树清表示,去年全年共有282家企业在A股市场首发上市,220家企业实施股权再融资,全年股票融资5,073亿元人民币,上市公司债券融资1,707.4亿元.(完)
--整理 康熙泽; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国