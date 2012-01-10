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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 08:24 BJT

〔日本股市〕盘初微涨,但市场谨慎情绪令其保持在25日移动均线下方

路透东京1月10日电---日股日经指数周二盘初小幅上涨,此前美国铝业(ALCOA)(AA.N)业绩提振地区股市,不过该指数仍位於25日移动均线下方,因市场观望欧洲方面如何解决债务危机.

日经指数.N225盘初涨0.5%,至8,432.70点,低於约在8,500点的25日移动均线切入位.东证股价指数.TOPX攀升0.8%,至735.12点.(完)

--编译 洪曦;审校 徐文焰

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