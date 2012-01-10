《新兴市场重要经济事件预告》--1月10日-1月17日

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
(除特别说明,均为GMT时间)
1月10日(二)
北京--美国财政部长盖特纳访问中国(至1月11日),并会晤中国副总理王岐山.
新德里/曼谷/仰光--日本经济产业大臣枝野幸男访问印度,泰国和缅甸(至1月14日).
华沙--波兰央行举行货币政策会议(至1月11日).
布达佩斯--匈牙利央行举行无利率决议会议.
马普托--莫桑比克央行举行货币政策委员会会议.
1月11日(三)
北京--美国财政部长盖特纳会晤中国副总理王岐山.
日内瓦--世界经济论坛发表2012年全球风险报告.
华沙--波兰央行货币政策会议(最後一日).
内罗毕--肯尼亚央行举行货币政策委员会会议.
1月12日(四)
法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议,随後发表利率声明和举行新闻发布会.
雅加达--印尼央行理事会会议.
新德里--印度央行副总裁Subir Gokarn在世界银行和印度国际经济关系研究理事会主办的增长和包容性:理论和运用前景的会议上,发表有关"食品通胀:推动因素和政策影响"的讲话.
利马--秘鲁央行议息会议.
布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行公布货币政策月报(2011年12月).
圣地亚哥--智利央行货币政策会议.
1月13日(五)
科伦坡--斯里兰卡央行货币政策会议.
首尔--韩国央行货币政策委员会会议.
1月16日(一)
新加坡--新加坡财政部长尚达曼在政策研究院(Institute of Policy Studies)会议上发表讲话.
1月17日(二)
巴西利亚--巴西央行货币政策委员会会议(至1月18日).
比勒陀利亚--南非央行启动为期三天的货币政策委员会会议.
维也纳--中欧暨东欧论坛.首日演讲嘉宾包括:欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼(0740);俄罗斯央行第一副总裁Alexey Ulyukaev(0800);哈萨克斯坦央行总裁Grigoriy Aleksandrovich Marchenko(0915);拉脱维亚央行总裁Ilmars Rimsevics(1455).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 隋芬
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路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国