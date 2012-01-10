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市场报道 | 2012年 1月 10日 星期二 09:03 BJT

〔标题新闻〕苹果公司CEO库克去年获得近100万美元现金薪酬以及约3.76亿美元限制性股票奖励

注:苹果公司股号为(AAPL.O)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8C9AJQ]

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